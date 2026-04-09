Pune Ambegaon News:अवकाळी पाऊस-गारपिटीचा तडाखा; बाजारभाव कोसळल्याने तरुण शेतकरी जयेश वाळुंज यांचा दीड एकर झेंडूचा मळा कोयत्याने साफ

पारगाव : आंबेगाव तालुक्याच्या पुर्व भागात मागील आठवड्यात झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे झेंडू उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. गारांमुळे पिकाची वाढ थांबून फुले खराब झाली आहे. झेंडूला सध्या बाजारभाव कमी मिळत होता त्यातच खराब फुलांना बाजारभाव मिळत नसल्याने व्यापारी फुले घेत नसल्याने वाळुंजनगर येथील कृषी पदवीधर तरुण शेतकरी जयेश तान्हाजी वाळुंज यांनी तोडायला आलेले दीड एकर क्षेत्रातील झेंडूचे पिक अक्षरशा कोयत्याने तोडून टाकले आहे..लग्नसराई सुरु झाली कि झेंडूच्या फुलांना मागणी वाढते उन्हाळ्यात पाणी टंचाईमुळे फुलांची आवक घटलेली असते. ज्या शेतकऱ्यांच्याकडे पाण्याची सोय आहे. असे शेतकरी लग्नसराईत फुलांना बाजारभाव चांगला मिळेल या आशेने झेंडूचे पिक घेतात. वाळुंजनगर येथील जयेश वाळुंज या तरुणाने दीड एकर क्षेत्रातील कलिंगडाच्या पिकात झेंडूचे आंतरपीक घेतले. झाडाची चांगली वाढ झाल्याने फुले चांगली लागली होती. .फुले तोडायला आली असताना आंबेगाव तालुक्याच्या पुर्व भागात बुधवार (दि.१) रोजी सायंकाळी अवकाळी पाऊस आणि गारपीटीने जोरदार तडाखा दिल्याने शेतातील कांदा, गहू, हरभरा, फ्लावर, तरकारी पिके, कलिंगड याच बरोबर झेंडूच्या पिकाचे मोठे नुकसान झाले.जयेश वाळुंज यांच्या शेतातील झेंडूची फुले तोडायला आली असतांना गारपीट झाल्याने फुलांना डाग पडून खराब झाली त्यामुळे खराब पिकांना बाजारभाव मिळत नसल्याने जयेश तान्हाजी वाळुंज यांनी तोडायला आलेले दीड एकर क्षेत्रातील झेंडूचे पिक अक्षरशा कोयत्याने तोडून टाकले आहे. त्यामुळे जयेश वाळुंज यांचे मोठे नुकसान झाले आहे.. झेंडूला आधीच बाजारभाव पडला होता एरवी ५० ते ६० रुपये प्रती किलो दराने विकला जाणारा झेंडूला प्रती किलो १३ ते २० रुपये बाजारभाव मिळत होता त्यातच गारपीट झाली हातातोंडाशी आलेले पिक गेल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले.