Ambegaon News : स्वातंत्र्यपूर्व परंपरेचा जिवंत वारसा; वर्षातून एकदाच भरणारा वळतीचा शिळा बाजार!

निरगुडसर : स्वातंत्र्यापूर्वी सुरू झालेल्या शिळा बाजार भरण्याची परंपरा आजही कायम असून वळती (ता.आंबेगाव) येथील वर्षातून एकदाच भरणाऱ्या या शिळा बाजारात सोमवार (ता.०५) रोजी महीला,मुले जेष्ठांनी मोठी गर्दी केल्याने बाजारात लाखोंची उलाढाल झाली . पौष पोर्णिमेला जिल्ह्यात प्रसिद्ध असलेला श्रीक्षेत्र थापलिंग यात्रोत्सव दोन दिवस असतो त्यानंतर तिसर्याच दिवशी वळती गावात हा शिळा बाजार भरतो.थापलिंग गडावरचीच दुकाने तिसऱ्या दिवशी वळती गावात थाटली जातात म्हणून या बाजाराला 'शिळा बाजार' म्हणतात ही परंपरा आजही ग्रामस्थांनी टिकून ठेवली आहे..थापलिंग देवस्थान हे पूर्वी वळती गावच्या हद्दीत येत होते.त्यानंतर नागापूरला स्वतंत्र ग्रामपंचायत झाल्यानंतर देवस्थान नागापूर गावच्या हद्दीत गेले.थापलिंग देवस्थान हे वळती गावापासून अडीच किलोमीटर अंतरावर आहे.पूर्वीच्या काळी वाहनव्यवस्था नसल्याने वळती गाव,गांजवेवाडी,काटवानवस्ती परिसरातून महिलांना थापलिंग गडावर पायी जाणे कठीण होते. थापलिंग गडावर यात्रेत जाऊन खरेदी व पाहुण्यांना पाहुणचार करता येत नव्हता,ही गैरसोय दूर व्हावी,यासाठी थापलिंग गडावरचीच दुकाने,हॉटेल तिसऱ्या दिवशी वळती गावात येऊ लागली,तेव्हापासून म्हणजे स्वातंत्र्यापूर्वी सुरू झालेली परंपरा आजही टिकून आहे..वळती गावात कोणताही आठवडे बाजार भरत नसून वर्षातून एकमेव हा शिळा बाजार भरत असल्याने गाव,वाडी-वस्त्यामधून लहानांपासून महिला,ज्येष्ठ सर्व जण खरेदीसाठी मोठी गर्दी करीत असतात.बांगड्या,खेळणी दुकाने, रसवंतीगृहे,जिलबी,भजी,शेव- रेवडीचे हॉटेल,घरगुती संसारोपयोगी,शेती उपयोगी साहित्यांची दुकाने या शिळा बाजारात थाटली जातात.या शिळा बाजारात संगमनेर,बीड,अहिल्यानगर शिरूर या भागांतील व्यावसायिक,दुकानदार मोठ्या प्रमाणावर दाखल होतात. आंबेगांव तालुक्यातील वळती येथे वर्षभरातून केवळ एकदाच येथे बाजार भरत असल्याने महिलांची तसेच ज्येष्ठ मंडळींची खरेदीसाठी या शिळ्या बाजारात मोठी गर्दी केली होती.विशेषतः या बाजारात महिलांची गर्दी लक्षणीय होती,यंदा या बाजारात लाखों रुपयांची उलाढाल झाली..स्वातंत्र्यपूर्व काळापासुन सुरू असलेल्या शिळ्या बाजाराची परंपरा आजही वळती गावाने सुरू ठेवली आहे,दोन दिवसाची थापलिंग यात्रा संपल्यानंतर तिसऱ्या दिवशी हा शिळा बाजार भरतो,सोमवार (ता.०५) या शिळ्या बाजारात लाखो रुपयांची उलाढाल झाली असल्याची माहिती सरपंच आनंद वाव्हळ आणि उपसरपंच तेजस भोर यांनी दिली.फोटो खाली ओळ:वळती (ता.आंबेगाव) येथील शिळ्या बाजारात खरेदी साठी महीला,मुले जेष्ठांनी मोठी गर्दी केल्याने बाजारात लाखोंची उलाढाल झाली..