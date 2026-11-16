निरगुडसर : आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्व भागातील वळती ते भागडी रस्त्यावर अज्ञात व्यक्तींनी रविवारी (ता.१५) रोजी पहाटे दीड वाजण्याच्या सुमारास रस्त्याच्या मध्यभागी मोठमोठे दगड आडवे लावल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. निर्जन वनहद्दीत घडलेल्या या प्रकारामुळे वाहनचालक,नागरिक आणि शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वाहनांची वाट अडवून लुटमारीच्या उद्देशाने हा प्रकार करण्यात आला असावा,असा संशय नागरिकांकडून व्यक्त केला जात आहे..वळती ते भागडी हा रस्ता वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असून,या मार्गावर रात्रीच्या वेळी वाहनांची वर्दळ अत्यंत कमी असते.त्यातच हा रस्ता वनहद्दीतून जात असल्याने काही भाग निर्जन आहे.याच परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन अज्ञात व्यक्तींनी रस्त्यावर दगड लावले असावेत अशी शक्यता व्यक्त होत आहे..भराडी गावातील दोन तरुण कामानिमित्त जुन्नर तालुक्यातील मंगरूळ-पारगाव येथे जात असताना वनहद्दीतील मुक्तादेवी मंदिराच्या पुढे काही अंतरावर त्यांना रस्त्याच्या मध्यभागी मोठमोठे दगड आडवे लावलेले दिसले,त्यांनी परिसरात पाहणी केली असता आजूबाजूला कोणीही आढळून आले नाही त्यामुळे या घटनेमागे नेमका कोणाचा हात आहे आणि दगड लावण्यामागील उद्देश काय,याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे..दरम्यान, शेजारील तालुक्यांमध्ये चोरीच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर या घटनेकडे गांभीर्याने पाहिले जात आहे.रात्री-अपरात्री प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांना अडवून लुटण्याचा प्रयत्न तर नाही ना,अशी भीती स्थानिक नागरिक व्यक्त करीत आहेत.या प्रकारामुळे रात्रीच्या वेळी या मार्गावरून प्रवास करणे धोकादायक ठरण्याची शक्यता आहे..संबंधित पोलीस यंत्रणेने या घटनेची गांभीर्याने दखल घेऊन परिसरात गस्त वाढवावी,रस्त्यावर दगड लावणाऱ्या अज्ञात व्यक्तींचा शोध घ्यावा आणि भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.फोटो खाली ओळ:वळती ते भागडी रस्त्यावर अज्ञात व्यक्तींनी रस्त्याच्या मध्यभागी मोठमोठे दगड आडवे लावल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.