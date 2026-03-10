Gas Cylinder Shortage : गॅस सिलिंडरला युद्धाचा फटका; दरवाढीमुळे महिला आणि हॉटेल व्यावसायिकांच्या खर्चात वाढ

पुणे - गेल्या चार वर्षांत घरगुती तसेच व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरात सातत्याने चढउतार झाले आहेत. गेल्या चार वर्षांत ४ पासून २०० रुपयांपर्यंत बदल झालेला आहे. अमेरिका- इस्राईल आणि इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे सिलिंडरच्या दरात यंदा मार्चच्या पहिल्याच आठवड्यात वाढ झाली. घरगुती सिलिंडरच्या दरात ६० रुपये तर व्यावसायिक सिलिंडरमध्ये ११४ रुपयांनी महाग झाला आहे. यामुळे सर्वसामान्य गृहिणींपासून ते हॉटेल व्यावसायिकांपर्यंत सर्वांच्या खर्चात वाढ झाली आहे..१ एप्रिल २०२५ रोजी ५० रुपयांची वाढ होऊन, घरगुती सिलिंडरचा दर ८०६ रुपयांवर गेला होता. यामुळे गेल्या वर्षभरातही दरवाढीचा कल कायम असल्याचे दिसून येते. २०२३ मध्ये मात्र दरांमध्ये मोठे चढउतार झाले होते. १ डिसेंबर २०२३ मध्ये सिलिंडर १०० रुपयांनी स्वस्त झाला आणि दर ९०६ रुपयांवर आला.त्यापूर्वी ९ नोव्हेंबर २०२३ मध्ये तब्बल १५० रुपयांची दरकपात करण्यात आली होती. त्यामुळे त्या वेळी ग्राहकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला होता. मात्र त्याआधी १ ऑक्टोर २०२३ ला १५० रुपयांची वाढ झाल्याने सिलिंडरचा दर ९०६ रुपयांवर पोहोचला होता..घरगुती वापराच्या सिलेंडरच्या दरात झालेले बदलतारीख - वाढले किंवा कमी झालेले दर - बदललेला दर (दर रुपयांत)७ मार्च २०२६ - ६० रुपयांनी महागले - ९१६१ एप्रिल २०२५ - ५० रुपयांनी महागले - ८५६१ एप्रिल २०२५ - ५० रुपयांनी महागले - ८०६१ डिसेंबर २०२३ - १०० रुपयांनी स्वस्त झाले - ९०६९ नोव्हेंबर २०२३ - १५० रुपयांनी स्वस्त झाले - १०५६१ ऑक्टोंबर २०२३ - १५० रुपयांनी महागले - ९०६१ ऑगस्ट २०२३ - २०० रुपयांनी स्वस्त झाले - ११०६१ जानेवरी २०२३ - ५० रुपयांनी महागले - १०५६१ जून २०२२ - ५० रुपयांनी महागले - १००६७ मे २०२२ - ४ रुपयांनी महागले - १००२१ मे २०२२ - ५० रुपयांनी महागले - ९५२२ मार्च २०२२ - ५० रुपयांनी महागले - ९०२.९ मार्च २०२६ ला सिलिंडरचे दर (रुपयांत)प्रकार - सुधारीत दर - यापूर्वीचे दर - दरवाढघरगुती- ९१६ - ८५५ - ६०व्यावसायिक - १८९६ - १७८२ - ११४‘गॅस सिलिंडरच्या दरात सतत होणाऱ्या वाढीमुळे घरचा मासिक खर्च सांभाळणे कठीण होत आहे. आधीच भाजीपाला, अन्नधान्य आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढले आहेत. अशा परिस्थितीत गॅस महागल्याने खर्च आणखी वाढतो.’- मनीषा देशमुख, गृहिणी.‘गॅस सिलिंडरचा दर वाढला, की त्याचा थेट परिणाम हॉटेल व्यवसायावर होतो. स्वयंपाकासाठी दररोज अनेक सिलिंडर लागतात. त्यामुळे खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढतो. ग्राहकांना परवडेल असे खाद्यपदार्थांचे दर ठेवायचे आणि व्यवसायही टिकवायचा, यामध्ये ताळमेळ साधावा लागतो.’- राजेश पाटोळे, हॉटेल व्यावसायिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.