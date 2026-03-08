Success Story: दिव्यांगत्वावर मात करत अमीरची सीए पदावर मोहर; निकाल ऐकताच गलांडवाडीच्या इनामदार परिवाराला आनंदाश्रू

खुटबाव : गलांडवाडी (ता. दौंड) येथील अमीर सलीम इनामदार या युवकाने वयाच्या विशीमध्ये आलेल्या दिव्यांगत्वाचा सामना करत, कोणताही कोचिंग क्लास न लावता अडथळ्यांची शर्यत पार करत सनदी लेखापाल (सीए) पदासाठी अभ्यास केला..तब्बल नऊ वर्षानंतर त्याने सीए पदावर यशाची मोहर उमटवली. प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये तिसऱ्या प्रयत्नानंतर अमीर याने हे यश सर्वांना थक्क केले. रोजगार मिळावा म्हणून ऊसतोड करणारे वडील सलीम इनामदार व खुरपणी व धुणी भांडी करणाऱ्या आई अमिना इनामदार यांच्यासाठी अमीरने मिळवलेले हे यश हे सुखद धक्का देणारे आहे..Success Story: शेतकरी पुत्राने मिळविले यश; यूपीएससीत प्रज्ज्वल नासरेला ६७७ वा रॅंक.अमीरचे पहिली ते चौथी शिक्षण जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा गलांडवाडी येथे झाले. पाचवी ते दहावीचे शिक्षण भैरवनाथ विद्यालय खुटबाव येथे झाले. अमीरला दहावीला ७६ टक्के गुण मिळाले. त्यानंतर बारावीपर्यंत शिक्षण नूतन मराठा विद्यालय कात्रज पुणे येथे झाले. २०१६मध्ये अमीरने सीए होण्याचा निर्णय घेतला..२०१७मध्ये पहिली परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर अमीर पुढे संकटाची मालिका सुरू झाली. अभ्यास सुरू असताना पायातील नसांचा रक्तस्राव थांबला, याचा परिणाम त्याच्या मणक्यावर झाला. त्यामुळे अपंगत्व आले. सन २०१८, २०१९ व २०२० मध्ये शारीरिक अपंगत्व आल्याने तो अंथरुणावर पडून होता..या काळामध्ये त्यांनी सीएचा कसून अभ्यास केला. पुण्यातील एका नामांकित दवाखान्यात उपचार घेतल्यानंतर तो पुन्हा पूर्ववत चालू फिरू लागला. त्यानंतर कोरोनाने परीक्षा लांबल्या. २०२२मध्ये दुसरी ग्रेड व २०२५ मध्ये सीएची तिसरी ग्रेड परीक्षा दिली..UPSC Success Story : मराठी माध्यमातून यूपीएससी सीएमएसमध्ये देशात २५ वी रँक; डॉ. भगवंत पवारांची प्रेरणादायी यशोगाथा!.नुकताच त्यांचा या परीक्षेचा निकाल आला. निकाल ऐकताच इनामदार परिवाराला आनंदाश्रू आले. अमीर याला घडवण्यासाठी मोठा भाऊ समीर याने स्वतः नोकरी करत अमीरसाठी योगदान दिले. गलांडवाडी येथील गजानन कदम, उमेश देवकर व संदीप शितोळे या ग्रामस्थांनी इनामदार कुटुंबाला सहकार्य केले.. आजारी पडल्यामुळे अनेकदा वैफल्य यायचे. या काळामध्ये कुटुंबाचा पाठिंबा मोलाचा होता. नऊ वर्षाचा संघर्ष जरी मोठा असला, तरी तो माझ्यासाठी अविस्मरणीय आहे. मिळालेले यश कुटुंबीय, शिक्षक व गलांडवाडी ग्रामस्थांना समर्पित करतो.-अमीर इनामदार, सनदी लेखापाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.