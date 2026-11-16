Sakal Lit Fest: वसाहतवादी दृष्टिकोनातून इतिहास मुक्त व्हावा ;प्रसिद्ध लेखक अमिश त्रिपाठी यांचे मत; दिल्लीकेंद्री मांडणीस विरोध

पुणे : ‘‘शालेय पाठ्यपुस्तकांमधून आपल्याला नेहमीच युरोपीय किंवा वसाहतवादी दृष्टिकोनातून इतिहास शिकविण्यात आला. त्यात भारत हा केवळ शेती करणारा आणि परकी आक्रमणांचा वाट पाहणारा देश होता, असे चित्र मांडण्यात आले. प्रत्यक्षात आपण प्राचीन काळी प्रमुख सागरी प्रवासी आणि व्यापारी होतो. आता त्यामुळेच भारतीय इतिहासाची मांडणी वसाहतवादी चौकटीतून मुक्त करण्याची गरज आहे,’’ असे प्रतिपादन प्रख्यात लेखक अमिश त्रिपाठी यांनी आज केले. .‘सकाळ लिट फेस्ट’मध्ये आयोजित विशेष सत्रात ते बोलत होते.‘वास्को-द-गामा याने भारताचा सागरी मार्ग शोधला’, ही मांडणी अपुरी असल्याचे सांगत त्रिपाठी म्हणाले, ‘‘आफ्रिकेत त्याची भेट कांजी मलम या गुजराती खलाशाशी झाली आणि त्यानेच ‘वास्को-द-गामा’ला केरळपर्यंतचा मार्ग दाखविला. भारतीय लोक हे सुमारे दोन हजार वर्षांपासून हा सागरी मार्ग वापरत होते. मात्र हा सागरी व्यापार आणि नौकानयनाच्या परंपरेचा इतिहास शिकवला जात नाही,’’ अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.‘सकाळ लिट फेस्ट‘चा आज समारोप झाला. त्यापूर्वी दुपारी झालेल्या सत्रात अमिश त्रिपाठी यांनी उपस्थितांशी संवाद साधला..त्रिपाठी यांची मांडणीहस्तलिखिते '; आपला देश केवळ मौखिक परंपरेचा होता आणि आपण नोंदी ठेवल्या नाहीत, हा ब्रिटिशांनी केलेला दावा खोटा आहे. आज युरोपची मातृसंस्कृती असलेल्या ग्रीकांचे केवळ २० ते ३० हजार हस्तलिखित ग्रंथ उपलब्ध आहेत. मात्र, भारतामध्ये एक कोटींहून अधिक संस्कृत हस्तलिखिते उपलब्ध आहेत. भारतीय हस्तलिखिते केवळ धार्मिक वा आध्यात्मिक विषयांपुरती मर्यादित नाहीत; त्यात इतिहास, नौकानयन, विज्ञान आणि खगोलशास्त्रासारख्या विषयांचेही ज्ञान आहे. भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेसारख्या संस्थांनी हा ठेवा जपण्याचे काम केले..मुलांसाठी ; मुलांपर्यंत आपल्या देशाचा इतिहास रंजक पद्धतीने पोहोचावा, यासाठी आपण ‘ध्रुव आणि तारा’ ही पुस्तक-मालिका लिहिली. येणाऱ्या काळात भारत जगातील प्रमुख आर्थिक महासत्ता होईल. मात्र, हे घडताना भारताने पाश्चिमात्य किंवा विध्वंसक देशांचे अंधानुकरण करू नये. आपण भूतकाळातील आक्रमणांचे आणि अन्यायाचे सत्य नाकारता कामा नये; परंतु मनात त्याबद्दल कोणताही द्वेष बाळगू नये. स्वतःच्या मुळांशी आणि परंपरेशी जोडलेली संस्कृतीच दीर्घकाळ टिकून राहते.. दिल्ली ; आपल्या देशाचा इतिहास पाठ्यपुस्तकांमध्ये केवळ ‘दिल्ली’केंद्रित झाला आहे. दक्षिणेतील चोळ साम्राज्य, पश्चिमेकडील मराठा साम्राज्य किंवा पूर्वेकडील पाल आणि अहोम यासारख्या बलाढ्य साम्राज्यांनी दिल्लीवर कधीही थेट राज्य केले नाही. केवळ या एका कारणामुळे त्यांना इतिहासाच्या पुस्तकांमध्ये योग्य स्थान दिले गेले नाही. देशाचा खरा आणि सर्वांगीण इतिहास समजून घेण्यासाठी हे दिल्लीकेंद्रित संतुलन बदलून देशातील इतर भागांच्या इतिहासालाही समान महत्त्व आणि स्थान दिले पाहिजे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.