पुणे

वांगी आढावा

वांगी आढावा
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अमरावती बाजारात ७०० ते १५०० रुपये

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
अमरावती : स्थानिक फळ व भाजीपाला बाजारात वांग्याची आवक सध्या स्थिर असून बाजारात दरांमध्ये हळूहळू सुधारणा होत असल्याचे चित्र आहे. व्यापारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमरावती बाजार समितीत दररोज सरासरी ११४ क्विंटल वांग्याची आवक होत आहे. आवक स्थिर असली तरी ग्राहकांकडून असलेल्या मागणीमुळे वांग्याच्या दरात सातत्याने चढउतार होत असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले.

सध्या बाजारात येणाऱ्या वांग्याला ७०० ते १५०० रुपये प्रतिक्विंटल असा दर मिळत आहे. दर्जेदार आणि आकारमान चांगले असलेल्या मालाला उच्चांकी दर मिळत असून मध्यम दर्जाच्या मालाचे व्यवहार तुलनेने कमी दरात होत आहेत. किरकोळ बाजारातील मागणी कायम असल्याने दरांना आधार मिळत असल्याचे बाजारातील जाणकारांचे मत आहे.
अमरावती बाजार समितीत प्रामुख्याने पथ्रोट परिसरातील हिरव्या वांग्याची मोठ्या प्रमाणावर आवक होते. या भागातील हवामान व जमिनीची उपयुक्तता लक्षात घेता अनेक शेतकरी गेल्या अनेक वर्षांपासून हिरव्या वांग्याची व्यावसायिक लागवड करीत आहेत. उत्पादनाची गुणवत्ता आणि आकर्षक रंग यामुळे या वांग्यांना स्थानिक तसेच बाहेरील बाजारपेठांमध्ये विशेष मागणी असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. पथ्रोट भागातील हिरवी वांगी केवळ विदर्भापुरती मर्यादित नसून राज्यातील विविध शहरांसह देशातील इतर बाजारपेठांमध्येही पाठविली जातात. त्यामुळे या भागातील वांगी उत्पादकांना तुलनेने चांगला बाजार उपलब्ध होत आहे. सध्या पावसाळी वातावरणामुळे काही भागांतील भाजीपाल्याच्या पुरवठ्यावर परिणाम होत असला तरी अमरावती बाजारातील वांग्याची आवक नियमित राहिल्याचे दिसून येत आहे.
व्यापारी सूत्रांच्या मते, आगामी काळात ग्राहकांची मागणी कायम राहिली आणि आवकेत मोठी वाढ झाली नाही, तर वांग्याचे दर सध्याच्या पातळीवर टिकून राहण्याची शक्यता आहे. परिणामी वांगी उत्पादक शेतकऱ्यांना येत्या काही दिवसांत समाधानकारक दर मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

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