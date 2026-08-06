EWS PhD Fellowship : ईडब्ल्यूएस संशोधकांवर अन्याय? ‘अमृत’ची पीएच.डी. अधिछात्रवृत्ती जाहिरात रखडल्याने विद्यार्थ्यांचा संताप उफाळला

प्रज्वल रामटेकेपुणे : राज्यातील स्वायत्त संस्थांच्या सर्वंकष धोरणानुसार ‘सारथी’, ‘बार्टी’, ‘महाज्योती’, ‘आर्टी’ आणि ‘टीआरटीआय’ या संस्थांनी पीएच.डी. अधिछात्रवृत्तीसाठी (फेलोशिप) जाहिराती प्रसिद्ध करून अर्ज प्रक्रिया सुरू केली आहे.मात्र, खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) कार्यरत असलेल्या ‘अमृत’ संस्थेला अद्याप जाहिरात काढण्यासाठी मुहूर्त मिळालेला नाही. संस्थेच्या या लालफीतशाहीमुळे ‘ईडब्ल्यूएस’ घटकातील संशोधक विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असून, प्रशासनाच्या या अनास्थेवर विद्यार्थ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे..राज्यातील विविध सामाजिक घटकांतील संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था’ (बार्टी), ‘छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था’ (सारथी), ‘महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था’ (महाज्योती), ‘आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था’ (टीआरटीआय), ‘अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था’ (आर्टी) आणि ‘महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी’ (अमृत) यांच्या माध्यमातून पीएच.डी. अधिछात्रवृत्ती योजना राबविण्यात येते.राज्य सरकारने नुकतेच या सर्व संस्थांसाठी सर्वंकष व समान धोरण लागू केले. या धोरणानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२३, २०२४ आणि २०२५ या तीन वर्षांसाठी प्रत्येक स्वायत्त संस्थेला १०० जागांची निश्चित मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. सरकारचे निर्देश येताच ‘सारथी’, ‘बार्टी’, ‘महाज्योती’, ‘आर्टी’, आणि ‘टीआरटीआय’ या संस्थांनी विद्यार्थ्यांकडून अधिकृत अर्ज मागविण्यास सुरुवात केली..याविषयी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला असता ते म्हणाले, ‘‘सरकारचे धोरण सर्वांसाठी समान असताना ‘अमृत’ संस्थेच्या पातळीवर मात्र कमालीची संथगती आणि लालफीतशाही दिसून येत आहे. ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी या संस्थेने अद्याप कोणतीही अधिकृत जाहिरात प्रसिद्ध केलेली नाही.इतर प्रवर्गातील संशोधकांची फेलोशिप प्रक्रिया वेगाने पुढे जात असताना, खुल्या प्रवर्गातील दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना मात्र केवळ प्रशासकीय दिरंगाईचा फटका बसत आहे. न्याय्य हक्कासाठी केवळ प्रतीक्षा करावी लागणे, हा मोठा दुजाभाव आहे. त्यामुळे ही अर्ज प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी.’’.‘‘राज्य सरकारने सर्व प्रवर्गांसाठी समान धोरण जाहीर केले आहे. इतर सर्व संस्थांकडून अर्ज मागविले जात आहेत. मात्र, आमच्या प्रवर्गासाठी अद्याप जाहिरातच आलेली नाही. संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अधिछात्रवृत्ती हा मोठा आर्थिक आधार असतो. ‘अमृत’ संस्थेने हा दुजाभाव थांबवून तातडीने प्रक्रिया सुरू करावी.’’- एक संशोधक विद्यार्थी.‘‘संशोधनासाठी संदर्भ ग्रंथ, प्रयोग, प्रवास आणि इतर खर्च सातत्याने करावे लागतात. अधिछात्रवृत्ती वेळेत मिळाली तरच संशोधन अधिक प्रभावीपणे पूर्ण करता येते. जाहिरात रखडल्यामुळे ईडब्ल्यूएस विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत असून विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.’’- एक संशोधक विद्यार्थिनी.‘‘अमृत संस्थेची जाहिरात अद्याप प्रसिद्ध झाली नाही, ही वास्तविकता आहे. सध्या मी या विषयावर इतकेच सांगू शकतो.’’- विजय जोशी, व्यवस्थापकीय संचालक, ‘महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी’ (अमृत).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.