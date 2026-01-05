मराठी माध्यमाच्या शाळेत संस्कारक्षम विद्यार्थी घडतात
मराठी शाळांत घडताहेत संस्कारक्षम विद्यार्थी
दत्तात्रय बांदल; अमृतवाडी प्राथमिक शाळेत माजी विद्यार्थ्यांचा स्नेहमेळावा
भुईंज, ता. ५ : इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांपेक्षा मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये संस्कारक्षम विद्यार्थी तयार होतो. ग्रामस्थ, पालक आणि शिक्षक यांमध्ये समन्वय असल्यास मराठी शाळा दर्जेदार शिक्षण देणाऱ्या ठरतात, असे मत कैलास फूड्स उद्योगाचे दत्तात्रय बांदल यांनी व्यक्त केले.
अमृतवाडी (ता. वाई) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत उद्योजक दत्तात्रय बांदल यांच्या दातृत्वातून पिण्याच्या पाण्याच्या टाकीचे व ‘हॅन्डवॉश स्टेशन’चे भूमिपूजन माजी विद्यार्थ्यांच्या हस्ते झाले. त्या वेळी श्री. बांदल बोलत होते.
शाळा व्यवस्थापन समिती, ग्रामस्थ व शिक्षक यांच्या संयुक्त विद्यमाने माजी विद्यार्थी स्नेहमेळावा उत्साहात झाला. या मेळाव्यास शाळेच्या स्थापनेपासून आजपर्यंतचे विद्यार्थी उपस्थित होते. मेळाव्याचे अध्यक्ष म्हणून निवृत्त मुख्याध्यापक चा. रा. कुंभार, प्रमुख पाहुणे मुख्याध्यापक प्रकाश काटवटे उपस्थित होते.
श्री. बांदल म्हणाले, ‘‘सर्वाच्या सहकार्याने मराठी शाळांचा विकास होणे गरजेचे असून, अन्य माजी विद्यार्थ्यांनी मराठी शाळेच्या प्रगतीसाठी देऊ केलेल्या योगदान आदर्शवत आहे.’’
शिक्षिका शारदा काकडे यांनी स्वागत केले. मुख्याध्यापिका जयश्री गायकवाड यांनी मार्गदर्शन केले.
यावेळी विद्यार्थ्यांनीही मनोगत व्यक्त केली. माजी विद्यार्थ्यांनी शाळेस संगणक दिला. श्री. बांदल यांनी पिण्याच्या पाण्याची टाकी व हँडवॉश स्टेशन बांधकामाचा प्रारंभ केला.
शाळेच्या शिक्षिका मोहिणी माने यांनी आभार मानले. मेळाव्यास नीलेश बांदल, सुनीता इंगवले, आशालता इंगवले, कलाबाई चोरगे, रेश्मा सावंत, राणी शेडगे, राणी जाधव, शशिकांत पार्टे, महादेव पाटील, नितीन शिर्के, प्रवीण निकम उपस्थित होते.
अमृतवाडी : पिण्याच्या पाण्याची टाकी व हॅन्डवॉश स्टेशन बांधकामाचा प्रारंभ करताना दत्तात्रय बांदल. त्या वेळी मुख्याध्यापक, शिक्षक व माजी विद्यार्थी.
