Medical Exam : वैद्यकीय विद्याशाखेच्या विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त परीक्षेची एक संधी उपलब्ध

पुणे - राज्यातील वैद्यकीय शिक्षणातील प्रथम वर्षात उत्तीर्ण होण्यासाठी विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त परीक्षेची एक संधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने घेतला आहे. त्याप्रमाणे शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० आणि त्यापुढील शैक्षणिक वर्षातील विद्यार्थ्यांना एक अतिरिक्त संधी देण्यात येणार आहे..एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना नियमितपणे प्रथम वर्ष उत्तीर्ण होण्यासाठी चार संधी देण्यात येतात. परंतु, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने दिलेल्या परवानगीनुसार आता या विद्यार्थ्यांना प्रथम वर्ष उत्तीर्ण होण्यासाठी आणखी एक संधी मिळणार आहे. विविध आरोग्याशी संबंधित समस्या आणि इतर वैयक्तिक अडचणींमुळे तसेच अपवादात्मक परिस्थितीमुळे विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकले नाहीत..त्यामुळे विद्यापीठाने राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाकडे प्रथम वर्षात उत्तीर्ण होण्यासाठी विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त परीक्षेची एक संधी उपलब्ध करून द्यावी, अशी विनंती केली होती. या अनुषंगाने राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग आणि पदवी वैद्यकीय शिक्षण मंडळाने विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त एक संधी वाढवून दिली आहे, असे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. व्यंकट गिते यांनी सांगितले..विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. राजेंद्र बंगाळ म्हणाले, ‘याबाबत राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाकडे विद्यापीठाकडून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत होता. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासन कायम प्रयत्नशील असते.’.राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या नियमानुसार विद्यार्थ्याने ‘एमबीबीएस’चा अभ्यासक्रम हा इंटर्नशिपसह दहा वर्षाच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. प्रथम वर्ष हे प्रवेशापासून चार प्रयत्नांमध्ये किंवा चार वर्षांच्या आत उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० आणि २०२०-२१ या दोन बॅचेस्ना ‘कोविड’च्या प्रार्दुभावामुळे विशेष बाब म्हणून पाचवा प्रयत्न देण्यात आला होता.आयोगाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० बॅचपासून पुढील सर्व बॅचेसमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना एक विशेष संधी देण्यात येणार आहे. याबाबत आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.