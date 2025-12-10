Pune News : ‘ग्लोबल ह्यूमॅनिटेरियन अवॉर्ड’ने अनंत अंबानी यांचा सन्मान

पुणे - वन्यजीव संरक्षण आणि प्राणी कल्याणच्या क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनीय कार्याबद्दल अनंत अंबानी यांना ‘ग्लोबल ह्यूमन सोसायटी’तर्फे ‘ग्लोबल ह्यूमॅनिटेरियन अवॉर्ड’ने अमेरिकेत आंतरराष्ट्रीय समारंभात सन्मानित करण्यात आले. .‘वनतारा’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून प्राण्यांचे जीव वाचविणे, उपचार, पुनर्वसन आणि संरक्षण यामध्ये त्यांनी केलेल्या कार्याची दखल घेत त्यांना सन्मान देण्यात आला. याबरोबरच हे पारितोषिक मिळवणारे ते सर्वांत तरुण व पहिले आशियायी पुरस्काराचे मानकरी ठरले आहेत. यापूर्वी हे पारितोषिक अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी, बिल क्लिंटन यांच्यासह अनेक हॉलिवूड कलाकार आणि जागतिक स्तरावरील नेत्यांना दिले आहे..‘वनतारा’ जगातील सर्वांत वेगळा आणि मोठा वन्यजीव संरक्षण प्रकल्प आहे. तेथे जखमी, आजारी आणि संकटात असलेल्या प्राण्यांना नवे जीवन देण्याबरोबरच नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या प्रजातीचे संरक्षण करून त्यांना पुन्हा सुरक्षित वातावरणात ठेवले जाते. पुरस्कार स्वीकारताना अंबानी म्हणाले, ‘हा सन्मान मला ‘सर्वभूत हिताय’ म्हणजे सर्व जीवांच्या कल्याणाच्या मार्गावर अधिक दृढतेने पुढे जाण्याची प्रेरणा देतो.’.यावेळी वन्यजीव संरक्षणाशी संबंधित अनेक दिग्गज उपस्थित होते. त्यामध्ये भारतातून डॉ. नीलम खैरे, डॉ. व्ही. बी. प्रकाश आणि डॉ. के. के. शर्मा यांचा समावेश होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.