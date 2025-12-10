पुणे

Pune News : ‘ग्लोबल ह्यूमॅनिटेरियन अवॉर्ड’ने अनंत अंबानी यांचा सन्मान

‘वनतारा’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून प्राण्यांचे जीव वाचविणे, उपचार, पुनर्वसन आणि संरक्षण यामध्ये त्यांनी केलेल्या कार्याची दखल घेत अनंत अंबानी यांना सन्मान देण्यात आला.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - वन्यजीव संरक्षण आणि प्राणी कल्याणच्या क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनीय कार्याबद्दल अनंत अंबानी यांना ‘ग्लोबल ह्यूमन सोसायटी’तर्फे ‘ग्लोबल ह्यूमॅनिटेरियन अवॉर्ड’ने अमेरिकेत आंतरराष्ट्रीय समारंभात सन्मानित करण्यात आले.

