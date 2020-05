अन्‌ पोलिसांचा ताफा आला मुलीच्या वाढदिवसाला !

पुणे ः सोसायटीत पोलिसांचा ताफा आला, पण तो नेहमीप्रमाणे बंदोबस्तासाठी नव्हता, तर सोसायटीतील एका मुलीचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी. वाढदिवसाला कोणीच न आल्यामुळे हिरमुसलेल्या चिमुकलीचा रुसवा काढून पोलिसांनी तिचा वाढदिवस साजरा केला. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर लावलेल्या लॉकडाउनच्या बंदोबस्ताचा ताण असतानाही पोलिसांनी वेळ काढून वाढदिवसाला उपस्थिती लावल्याने नागरिकांना पोलिसांच्या खाकी वर्दीतल्या माणुसकीचे दर्शन घडले. टिंगरेनगर येथील तिरुपती कॅम्पस या सोसायटीतील पाच वर्षाच्या मायरा दहीकर हिच्या वाढदिवसाला कोणी मित्र-मैत्रिणी व नातेवाईक लोकडाउनमुळे येऊ शकणार नव्हते, त्यामुळे दरवर्षी जल्लोषात साजरा केला जाणारा वाढदिवस यंदा मात्र करता येणार नव्हता, यामुळे मायरा हिरमुसली होती. बंदोबस्तावर येणाऱ्या पोलिसांना या चिमुरडीने "पोलिस काका, तुम्ही माझ्या वाढदिवसाला याल का ?' अशी विचारणा केली. तिची आई राशी, वडील योगेंद्र दहीकर यांनीही तशी विनंती केली आणि एरव्ही कठोर भूमिका घेणारे पोलिस चिमुकलीच्या विनंतीमुळे भावुक झाले. दरम्यान, पोलिस निरीक्षक रवींद्र कदम यांच्यासह विश्रांतवाडी पोलिस ठाण्यामधील पोलिस उपनिरीक्षक सोपान नरळे, हवालदार देविदास राऊत, शिपाई सुशांत रणावरे, नितीन साबळे, आनंद रासकर यांनी तिच्या घरी जाऊन अभीष्टचिंतन केले, तसेच सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करीत सोसायटीच्या आवारात केक कापून मायराचा वाढदिवस दिमाखात साजरा केला. या प्रसंगी सोसायटीतील सर्व नागरिकांनी आपापल्या घराच्या गॅलरीमधून टाळ्या वाजवून मायराला शुभेच्छा दिल्या.

Web Title: And the police arrived on chimurdi's birthday