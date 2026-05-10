पुणे

आंधळगाव येथे भिंत कोसळून ज्येष्ठाचा मृत्यू

आंधळगाव, ता. १० : आंधळगाव (ता. शिरूर) येथे शनिवारी दुपारी साडेतीनच्या सुमारास जोराच्या वाऱ्यामुळे पोल्ट्री फार्मची भिंत अंगावर पडून एका ६८ वर्षीय ज्येष्ठाचा मृत्यू झाला. बळवंत मधुसूदन देवधर असे मृताचे नाव आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी दुपारी पाऊस सुरू झाल्याने रामदास विठ्ठल पोपळघट आणि बळवंत देवधर हे पोल्ट्री फार्मचे पडदे खाली ओढत होते. यावेळी सुटलेल्या जोरदार वाऱ्यामुळे फार्मची पश्चिम बाजूची भिंत अचानक देवधर यांच्या अंगावर कोसळली. स्थानिक नागरिक आकाश भालके, मंदा भालके आणि मीना भालके यांच्या मदतीने त्यांना तातडीने बाहेर काढून न्हावरे येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.
याप्रकरणी रामदास पोपळघट यांनी दिलेल्या माहितीवरून शिरूर पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.

