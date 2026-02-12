आंधळी सोसायटीच्या अध्यक्षपदी सुरेश पवार
आंधळी सोसायटीच्या
अध्यक्षपदी सुरेश पवार
उपाध्यक्षपदी संतोष काळे; बिनविरोध निवडी
दहिवडी, ता. १२ : माण तालुक्यातील आंधळी विविध कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायटीच्या अध्यक्षपदी सुरेश पवार, तर उपाध्यक्षपदी संतोष काळे यांची बिनविरोध निवड झाली. स्वीकृत संचालकपदी आप्पा गोरे यांची निवड करण्यात आली.
अध्यक्ष दादासाहेब काळे, उपाध्यक्ष संजय भोसले यांनी राजीनामा दिल्यानंतर रिक्त झालेल्या जागांसाठी निवडणूक घेण्यात आली. या वेळी अध्यक्ष पदासाठी सुरेश पवार व उपाध्यक्षपदासाठी संतोष काळे यांचेच अर्ज आले. त्यामुळे त्यांची बिनविरोध निवड झाल्याचे घोषित करण्यात आले.
सोसायटीचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, स्वीकृत संचालक, तसेच पंचायत समिती सदस्य बाळकृष्ण कदम यांचा आंधळी ग्रामस्थांच्या वतीने सत्कार करण्यात आला. या वेळी पंचायत समिती सदस्य अर्जुन काळे, सरपंच दादासाहेब काळे, शिवाजी काळे, किशोर खरात, बापूराव सस्ते, अजित जगताप, शेखर जाधव, ताराचंद जगताप, हनुमंत जगताप, शेखर काळे, राहुल काळे, सोसायटी संचालक व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
आंधळी : सुरेश पवार, संतोष काळे, आप्पा गोरे, बाळकृष्ण कदम यांच्या सत्कारप्रसंगी अर्जुन काळे, दादासाहेब काळे व मान्यवर.
