Andharban Trek : अतिमुसळधार पावसामुळे अंधारबन ट्रेक मार्ग अनिश्चित काळासाठी बंद; कुंडलिका व्हॅली पॉइंट मात्र पर्यटकांसाठी खुला

माले - सुधागड वन्यजीव अभयारण्यातील पिंपरी (ता. मुळशी) परिमंडळातील प्रसिद्ध अंधारबन नेचर ट्रेल सततच्या अतिमुसळधार पावसामुळे दरडी कोसळून दगड मातीने तसेच पाण्याच्या जोराच्या प्रवाहाने मोठ्या प्रमाणात बाधित झाला असून, पर्यटकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा ट्रेक मार्ग पुढील आदेशापर्यंत बंद करण्यात आला आहे..वन विभागाने ८ जुलै रोजी केलेल्या पाहणीत ट्रेक मार्गावरील अनेक ठिकाणी दरडी कोसळल्याचे आढळले. दोन ठिकाणी रेलिंगचे मोठे नुकसान झाले असून तेथून जोरदार पाण्याचा प्रवाह वाहत आहे. तसेच चार ते पाच ठिकाणी डोंगरावरून मोठ्या प्रमाणात माती, दगड आणि झाडे वाहून आल्याने ट्रेक मार्ग चालण्यायोग्य राहिलेला नाही. काही ठिकाणी तीन ते चार फूट उंचीपर्यंत चिखल व राडारोडा साचला आहे..ओढा क्रमांक दोन येथे सर्वाधिक नुकसान झाले असून, तेथील ये-जा करण्यासाठी असलेले दोन्ही लोखंडी पूल दरड व मलब्यामुळे वाहून गेले आहेत. डोंगरावरून आलेल्या प्रचंड दरडीमुळे पुलाच्या परिसरातील सुमारे १५ ते २० फूट उंचीपर्यंतचा भाग खरवडला गेला असून त्या ठिकाणी अद्यापही वेगाने पाणी वाहत असल्याने पुढे जाणे कोणत्याही परिस्थितीत शक्य नसल्याचे वन विभागाने स्पष्ट केले आहे..सध्या या परिसरात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही तसेच कोणताही पर्यटक अडकून पडलेला नसल्याची माहिती वन विभागाने दिली आहे. मात्र, परिसरात सुरू असलेल्या अभूतपूर्व पावसामुळे भविष्यात कोणतीही दुर्घटना टाळण्यासाठी उपवनसंरक्षक, ठाणे (वन्यजीव) यांच्या आदेशानुसार ९ जुलैपासून अंधारबन ट्रेक मार्ग पर्यटनासाठी बंद करण्यात आला आहे. ट्रेक मार्गाची सुरक्षितता पुन्हा प्रस्थापित होईपर्यंत हा बंद कायम राहणार आहे..'वन विभागाने सर्व नागरिक व पर्यटकांना या निर्णयाची नोंद घेऊन सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. ज्यांनी ऑनलाईन पेमेंट केले असेल त्या तारखेपर्यंत अंधारबन ट्रेक चालु न झाल्यास किंवा पर्यटकांना पुढील तारिख नको असल्यास पर्यटकांचे शुल्क परत करण्यात येणार आहे.दरम्यान, कुंडलिका व्हॅली पॉइंट हा परिसर सध्या सुरक्षित असल्याने तो पर्यटकांसाठी पूर्ववत खुला राहणार' असल्याचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी सुधागड (वन्यजीव) उमेश जंगम यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.