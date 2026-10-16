हेरगिरी प्रकरणी आणखी दोघे अटकेत

अमरावती, ता. १६ (पीटीआय) : पाकिस्तानी गुप्तचर अधिकाऱ्यांशी (पीआयओ) संबंधित कथित हेरगिरीप्रकरणी आंध्र प्रदेश पोलिसांनी आणखी दोघांना अटक केली आहे. बोंगू रवी आणि कादरी श्रीनिवास अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. या प्रकरणातील अटकेतील आरोपींची संख्या आता चार झाली आहे, अशी माहिती पोलिसांनी गुरुवारी दिली.
आंध्र प्रदेश पोलिसांच्या गुप्तचर विभागातील अधिकाऱ्यांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार राज्य पोलिसांच्या काउंटर इंटेलिजन्स सेलने पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणांशी संबंधित हेरगिरीच्या प्रकरणात आणखी दोघांना ताब्यात घेतले आहे. तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, ‘एंजल पायल’ या नावाने वावरणारी एक अज्ञात महिला २०२३ मध्ये फेसबुकच्या माध्यमातून रवीच्या संपर्क आली होती. रवी हा विशाखापट्टणम येथील नौदलाच्या गोदीत एका अभियांत्रिकी कंपनीत कर्मचारी आहे.
या महिलेने पैशांचे आमिष दाखवून रवीकडून नौदलाच्या गोदीतील जहाजे आणि पाणबुड्यांची माहिती मिळविल्याचा आरोप आहे. रवी आणि त्याचा सहकारी श्रीनिवास यांनी संगनमत करून जहाजे आणि पाणबुड्यांच्या संख्येची माहिती या महिलेला दिल्याचे तपासात उघड झाले आहे.
या महिलेने रवीच्या बँक खात्यात पैसे जमा केले होते. त्यानंतर रवीने त्यातील काही रक्कम श्रीनिवासला दिल्याचेही तपासात निष्पन्न झाले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.