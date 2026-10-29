Water Scarcity : आणे गावाचा पाणीपुरवठा दीड महिन्यापासून बंद! ग्रामस्थांचे पाण्यासाठी हाल; रास्ता रोकोचा इशारा देताच टँकरची व्यवस्था

- राजेश कणसेआळेफाटा - आणे (ता. जुन्नर) गावाला पाणीपुरवठा करणारी बेल्हे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना गेल्या दीड महिन्यापासून बंद असल्याने ग्रामस्थांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांना पैसे मोजून पाणी विकत घ्यावे लागत आहे. ग्रामपंचायतीने रास्ता रोको आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर प्रशासनाने गुरुवारी (दि. २९) गावात टँकरने पाणीपुरवठा सुरू केला. त्यामुळे तूर्तास प्रस्तावित आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे..आणे परिसरात यंदा पावसाचे प्रमाण कमी झाल्याने गावठाणातील विहिरींचा पाणीसाठा घटला आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांची भिस्त बेल्हे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेवर आहे. मात्र, ९ सप्टेंबरपासून ही योजना बंद असल्याने पाणीटंचाई अधिक गंभीर झाली आहे. योजनेचा दुसरा टप्पाही अद्याप सुरू झालेला नसल्याने ग्रामस्थांच्या अडचणीत भर पडली आहे..गावातील पाणीपुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडून संबंधित प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र, प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने ग्रामपंचायतीने रास्ता रोको आंदोलनाचा इशारा दिला होता. याबाबत जिल्हाधिकारी आणि जुन्नरचे आमदार शरद सोनवणे, पंचायत समिती, आळेफाटा पोलीस स्टेशन यांनाही निवेदन देण्यात आले होते व या निवेदनाची दखल घेत प्रशासनाने पाण्याचा टॅकर चालु केला आहे..याप्रसंगी पंचायत समिती सदस्य शांताराम दाते, उपसरपंच सुहास आहेर, ग्रामपंचायत सदस्या प्रियांका दाते, सुनीता दाते, ज्योती आहेर, अनिता आहेर, मेहबूब तांबोळी, लक्ष्मी थोरात, जयराम दाते, संजय डोंगरे, प्रियांका दाते आदी मान्यवर ग्रामस्थ उपस्थित होते.बेल्हे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेचा बंद असलेला पाणीपुरवठा तातडीने पूर्ववत करावा. टँकरची व्यवस्था झाल्याने तूर्तास आंदोलन स्थगित केले आहे. मात्र, ग्रामस्थांची पाण्यासाठी होणारी गैरसोय दूर करण्यासाठी कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा सुरू करणे आवश्यक असल्याची माहिती उपसरपंच सुहास आहेर यांनी सांगितले..दरम्यान, ठेकेदार मंगेश शिंदे यांनी सांगितले की, राजुरी येथे पाइपलाइन फुटली असून, संबंधित ठिकाणी बांधकाम झाल्यामुळे जुन्या पाइपलाइनची दुरुस्ती करणे शक्य नाही. त्यामुळे नवीन पाइपलाइन टाकण्याचे काम सुरू आहे. येत्या चार ते पाच दिवसांत हे काम पूर्ण करून गावाचा पाणीपुरवठा सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.