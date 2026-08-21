MP Dr. Amol Kolhe : अंगणवाडी सेविका पारधी यांचे निलंबन म्हणजे ' चोर सोडून संन्याशाला फाशी'

नारायणगाव - अंगणवाडीच्या मुलांना शासनाच्या वतीने शालेय पोषण आहार दिला जातो. शालेय पोषण आहारासाठी दिले जाणारे पांढरे वटाणे, भरडा व इतर साहित्य निकृष्ट दर्जाचे आहे. याचा परिणाम बालकांच्या आरोग्यावर होत असून हा आहार खाण्यास बालके नकार देत आहेत. या साहित्याच्या गुणवत्तेची तपासणी एफडीआयचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी करावी. असे आवाहन सोशल मीडियाच्या मार्फत करणाऱ्या आंबेगाव तालुक्यातील अंगणवाडी सेविका रेश्मा पारधी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करून त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे..पारधी यांचे निलंबन म्हणजे 'चोर सोडून संन्याशाला फाशी' असा प्रकार आहे. त्यांचे निलंबन तात्काळ मागे घ्यावे. कागदी घोडे नाचवण्यापेक्षा शालेय पोषण आहारासाठी साहित्याचा पुरवठा करणारा पुरवठादार व त्याला पाठीशी घालणारे संबंधित अधिकारी यांच्यावर कारवाई करावी. अशी मागणी खासदार डॉ अमोल कोल्हे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली असून अंगणवाडी सेविकेचे निलंबन मागे न घेतल्यास आंदोलन उभारले जाईल. असा इशारा खासदार डॉ. कोल्हे यांनी दिला आहे..अंगणवाडी शाळेतील मुलांना दिला जाणारा शालेय पोषण आहार व त्या साठी वापरले जाणारे निकृष्ट साहित्य या विषयी आंबेगाव तालुक्यातील अंगणवाडी सेविका रेश्मा पारधी यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आवाज उठवला आहे. या बाबतचा व्हिडिओ त्यांनी व्हायरल केल्यानंतर प्रशासनाला खडबडून जाग आली असून अन्न व औषध प्रशासनाने जुन्नर तालुक्यातील काळवाडी येथील शालेय पोषण आहाराचे नमुने तपासीसाठी ताब्यात घेतले आहेत..व्हिडिओच्या माध्यमातून पारधी म्हणाल्या, फेडरेशनच्या माध्यमातून पोषण आहारासाठी दिलेला वाटाणा दहा-बारा शिट्ट्या घेऊनही शिजत नाही. तीच परिस्थिती लापशीसाठी दिल्या जाणाऱ्या भरड्याची आहे. एक किलो भरड्यासाठी पावशेर साखर दिली जाते. या साहित्याचा वापर करून तयार केलेला आहार निकृष्ट असल्याने अंगणवाडी मुलांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. त्यांचे पोषण होण्या ऐवजी कुपोषण होत आहे. मुलांना पोटाचे आजार होत आहेत. हा आहार खाऊन मुलांचे वजन कमी झाले आहे. मुले आहार खाण्यास टाळाटाळ करत आहेत..या साहित्याची आयुक्त मुंडे यांनी तपासणी करावी असे थेट आवाहन अंगणवाडी सेविका पारधी यांनी केले आहे. त्यामुळे शिस्तभंगाची कारवाई करून पारधी यांना निलंबित करण्यात आले आहे. या कारवाईचा खासदार डॉ. कोल्हे यांनी निषेध केला आहे. पारधी यांच्यावर कारवाई करण्यापेक्षा शालेय पोषण आहाराचे पुरवठादार, कंत्राटदार, शालेय पोषण आहाराच्या साहित्याच्या गुणवत्तेची तपासणी करणारे अधिकारी यांच्यावर कारवाई करावी. अशी मागणी डॉ. कोल्हे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.