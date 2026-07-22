Loni Kalbhor Police: लोणी काळभोर पोलिसांची एंजल हायस्कूलमध्ये व्यसनमुक्ती, सायबर सुरक्षा व महिला संरक्षणावरील जनजागृती कार्यशाळा

लोणी काळभोर : विद्यार्थ्यांमध्ये कायद्याबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि वाढत्या सायबर गुन्हेगारी व अंमली पदार्थांच्या विळख्यापासून दूर राहण्याचा संदेश देण्यासाठी लोणी काळभोर पोलिसांनी एंजल हायस्कूल, छत्रपती संभाजी नगर (कदमवाकवस्ती, हवेली) येथे विशेष जनजागृती कार्यशाळेचे आयोजन केले. या कार्यशाळेत इयत्ता नववी व दहावीतील सुमारे २०० ते २५० विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला..वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रदीपकुमार पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिला पोलीस उपनिरीक्षक अनुराधा मेहेर तसेच महिला पोलीस अंमलादार थोरात आणि शिंदे यांनी विद्यार्थ्यांना अंमली पदार्थविरोधी जनजागृती, सायबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा आणि बालकांच्या संरक्षणासंबंधीच्या कायद्यांवर सविस्तर मार्गदर्शन केले..कार्यशाळेत 'बाल लैंगिक अत्याचारापासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम (POCSO) २०१२' टच–बॅड टच, सेफ आणि अनसेफ टच, तसेच शाळेत ये-जा करताना किंवा बस, व्हॅनमध्ये प्रवासादरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार आढळल्यास तातडीने पोलिसांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले..यांशिवाय अल्पवयीन गुन्हेगारी, व्यसनाचे दुष्परिणाम, वाहतूक नियमांचे पालन, मोबाईलच्या चुकीच्या वापरामुळे होणारे सायबर गुन्हे, NDPS यदा तसेच Facebook, WhatsApp, Instagram, X (Twitter), Telegram, YouTube, Snapchat, LinkedIn आदी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा सुरक्षित वापर याबाबत विद्यार्थ्यांना महत्त्वपूर्ण माहिती देण्यात आली..विद्यार्थ्यांना १०९०, १०९१, ११२ या हेल्पलाइन क्रमांकांची माहिती देत, कोणतीही अडचण किंवा संशयास्पद व्यक्ती आढळल्यास तातडीने पोलिसांना कळविण्याचे आवाहन करण्यात आले. शाळा परिसरातील सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यरत असल्याची खातरजमा, तक्रारपेटीची पाहणी तसेच शाळेतील शिक्षक, कर्मचारी, सफाई कामगार व इतर कर्मचाऱ्याची चारित्र्य पडताळणी करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या..कार्यशाळेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये कायद्याविषयी जागरूकता निर्माण करत सुरक्षित, व्यसनमुक्त आणि सायबर सजग समाज घडविण्याचा महत्त्वपूर्ण संदेश लोणी काळभोर पोलिसांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.