पुणे - शहरातील दुपारची वेळ... मार्केट यार्ड चौकात वाहनांची वर्दळ सुरू होती... सूर्य माथ्यावर आल्याने उन्हाची तीव्रता अधिक होती. त्या गर्दीत रस्त्याच्या कडेला एक व्यक्ती बेशुद्ध पडली... जवळच वाहतूक नियमन करत असलेले 'खाकी'तील ते दोघे पुढे सरसावले... त्यांनी त्या व्यक्तीला तातडीने जवळील रुग्णालयात दाखल केल्याने 'त्या' व्यक्तीचा जीव वाचला..वाहतूक शाखेचे हेड कॉन्स्टेबल तानाजी राऊत व कॉन्स्टेबल दीपक गाडगे असे या 'खाकी'तील देवदुतांची नावे आहेत. ते मार्केट यार्ड चौकात सोमवारी (ता. २७) वाहतूक नियमन करत असताना रस्त्याच्या कडेला दत्तात्रेय रणधावे (वय ४७, रा. चऱ्होली) हे बेशुद्ध पडले. त्यावेळी रस्त्यावरून जाणाऱ्या अनेकांच्या नजरा त्यांच्यावर पडल्या, पण मात्र त्या गर्दीची पावले पाहून न पाहिल्यासारखे पुढे सरकत होती..तेवढ्यात कर्तव्यावर असलेले राऊत आणि गाडगे यांनी क्षणाचाही विलंब न करता त्या नागरिकाला उचलले आणि थेट जवळील राव नर्सिंग रुग्णालयात दाखल केले. डॉक्टरांनी तातडीने उपचार सुरू केले. वेळेवर मिळालेल्या मदतीमुळे रणधावे हे शुद्धीवर आले व त्यांचा जीव वाचला.रात्रंदिवस नागरिकांचे रक्षण करणाऱ्या पोलिसांना अनेकवेळा टीकेचे धनी व्हावे लागते. मात्र, या घटनेत त्यांनी त्यांच्या नियमित कर्तव्याबरोबरच देवदूताची देखील भूमिका निभावल्याने त्यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. अनोळखी माणसासाठी मदतीचा हात देणारे या जगात अजूनही आहेत, हे या दोन पोलिसांनी दाखवून दिले. यानंतर रणधावे यांच्या कुटुंबीयांनी देखील पोलिसांचे आभार मानले..पोलिस कर्मचाऱ्यांनी दाखविलेली तत्परता कौतुकास्पद आहे. त्यांच्या मदतीमुळे रुग्णाचा जीव वाचला. त्यांनी त्यांच्या कर्तव्यापलीकडे जाऊन वेळीच रुग्णाला दाखल केल्याने आज एक कुटुंब वाचले.- डॉ. प्रकाश पाटील, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी, राव नर्सिंग होम.