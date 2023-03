Pune News: पत्नी घटस्फोट मागताच चिडलेल्या पतीने पेटवल्या गाड्या

By

पुण्यात एका व्यक्तीने पत्नीने घटस्फोटासाठी पोलिसात तक्रार दिली म्हणून थेट गाड्या पेटवल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. हा अजब प्रकार कोंढवा भागात घडला आहे.(Angry husband sets cars on fire when wife asks for divorce pune)

टेरेन्स डॉमिनिक जॉन असे या व्यक्तीचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा सगळा प्रकार सोमवारी पहाटे ५ वाजता घडला.

आरोपी टेरेन्स आणि त्याची पत्नी यांचा सहा वर्षांपूर्वी विवाह झाला होता. लग्नानंतर आरोपी कोणतेही काम धंदा करत नव्हता म्हणून पत्नीने त्याच्या विरोधात घटस्फोटासाठी अर्ज दिला.

पत्नी सोबत राहायचे असल्यामुळे त्याने अनेक वेळा तिला घटस्फोट देऊ नको असे सांगितले तरी सुद्धा तिच्या पत्नीने अर्ज दाखल केला. घटस्फोटाच्या अर्जावरून चिडलेल्या जॉन ने पत्नीची दुचाकी जाळायचे ठरवले.

यावेळी पार्किंग मध्ये असलेल्या इतर दुचाकिंसह परिसरातील चारचाकी, रिक्षा आणि इतर दुचाकी यांच्यावर पेट्रोल टाकून पेटवून दिल्या.

पोलिसांनी टेरेन्स ला ताब्यात घेतले असून अधिक तपास सुरू आहे.