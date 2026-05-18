पुणे

जनावरांची क्रूरपणे वाहतूकप्रकरणी तिघांना अटक

जनावरांची क्रूरपणे वाहतूकप्रकरणी तिघांना अटक
Published on

प्राण्यांची क्रूरपणे वाहतूक करणाऱ्या तिघांना अटक

पिंपरी, ता. १८ : प्राण्यांची क्रूरपणे वाहतूक करणाऱ्या तिघांना पोलिसांनी पकडले. ही कारवाई देहूरोड येथील शितळादेवी मंदिराजवळ करण्यात आली.
तर योगेश द्रविड, स्वरूप मुनगंडा आणि सूर्याबा झेंडे (सर्व रा. शितळानगर, देहूरोड) अशी आरोपींची नावे आहेत. या प्रकरणी पोलिस हवालदार संपत शिरसाठ यांनी देहूरोड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. आरोपी एका चारचाकी वाहनातून चार प्राण्यांना निर्दयीपणे बांधून कत्तलीसाठी नेत होते. त्यांच्यासाठी चारा-पाण्याची सुविधा नव्हती. तसेच अत्यंत कमी जागेत त्यांना डांबले होते.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

animal cruelty
transporting animals illegally
arrests in animal abuse case
inhumane treatment of animals
protecting animal rights
animal welfare news
police action against animal cruelty
Maharashtra animal welfare case
animal cruelty laws in India
capturing animal abusers
shocking animal transport
animal rights activism in Maharashtra
animal protection initiatives
responsible pet transportation
crime against animals
prाण्यांच्या क्रूरतेची ल casos
पोलिसांनी प्राण्यांना वाचवले
प्राण्यांच्या काळजीबाबतच्या कायदा
प्राण्यांची वाहतूक कशी नियंत्रित करावी
पिंपरी प्राण्यांची काळजी
खेळाडू जिथे प्राण्यांची तहान-भूक नसते
देहूरोडमधील प्राण्यांचे रक्षण
प्राण्यांची क्रूर वाहतूक थांबवा
यशस्वी तपास प्रकरणे
प्राण्यांचं संरक्षण कसं करावी
प्राण्यांची कत्तल थांबवा