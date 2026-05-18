पुणे

चाऱ्याची जिल्ह्याबाहेर वाहतुकीस बंदी

अहिल्यानगर, ता. १८ ः जिल्ह्यातील उन्हाची तीव्रता वाढली आहे. भूजल पातळी खालावलेली आहे. या परिस्थितीमध्ये जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर आगामी दोन महिने जनावरांच्या चारा जिल्ह्याबाहेर वाहतुकीस बंदी घालण्यात आली आहे. जिल्हादंडाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी याबाबत आदेश जारी केले आहेत.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम १६३ नुसार प्राप्त अधिकाराचा वापर करत जिल्हादंडाधिकारी डॉ. आशिया यांनी जिल्ह्यात उत्पादित होणारा हिरवा व कोरडा चारा, मुरघास आणि टोटल मिक्स राशन (टी.एम.आर.) यांची इतर जिल्ह्यांत वाहतूक करण्यास मनाई करणारा आदेश जारी केला आहे. पुढील दोन महिन्यांसाठी हा आदेश लागू राहणार आहे.

