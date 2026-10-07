Pune News : चारा टंचाईआधीच पशुसंवर्धन विभाग ‘अलर्ट’; पीक अवशेष जाळण्याऐवजी साठवणूक, प्रक्रिया आणि पोषणमूल्यवर्धनावर भर

- नरेंद्र साठेपुणे - पावसातील तूट आणि खरीप पिकांच्या उत्पादनावर झालेला परिणाम यामुळे आगामी काळात चाराटंचाईची शक्यता निर्माण झाली आहे. परिणामी टंचाई निर्माण झाल्यानंतर चारा शोधण्याऐवजी उपलब्ध पिकांच्या अवशेषांची आत्तापासूनच साठवणूक करण्याचा निर्णय पशुसंवर्धन विभागाने घेतला आहे. कडबा, पेंढा, भुसा आणि धाटे यांसारखे अवशेष जाळण्याऐवजी त्यांचे संकलन, सुरक्षित साठवणूक आणि प्रक्रिया करून पशुधनाच्या चाऱ्यासाठी उपयोग करण्यावर पशुसंवर्धनकडून भर दिला जाणार आहे..राज्यामध्ये ‘चारा साक्षरता व संवर्धन अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. ज्वारी, बाजरी, मका, गहू, भात, तूर, हरभरा आदी पिकांच्या काढणीनंतर उपलब्ध होणारा कडबा, भुसा, पेंढा आणि धाटे यांची नासाडी किंवा जाळणे टाळून त्यांचे संकलन, सुरक्षित साठवणूक, प्रक्रिया आणि पोषणमूल्यवर्धन केले जाणार आहे. संभाव्य चारा टंचाईपूर्वीच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याच्या सूचना पशुसंवर्धन विभागाने दिल्या आहेत..पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त आणि जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्तांना यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. हिरवा चारा उपलब्ध असलेल्या भागात मुरघास तयार करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविली जाणार आहे. तसेच पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमध्ये हायड्रोपोनिक युनिट विकसित करून कमी खर्चात हिरवा चारा तयार करण्याचे प्रात्यक्षिक दाखविले जाणार आहे. पशुवैद्यकीय संस्थांमार्फत अझोला बेड तयार करून त्याचा पशुआहारातील वापराबाबतही मार्गदर्शन केले जाणार आहे..तेरा उपायांची अंमलबजावणीगावनिहाय पीक अवशेषांची माहिती घेऊन सुरक्षित साठवणुकीची प्रात्यक्षिके, निकृष्ट चाऱ्यावर प्रक्रिया, कडबा-पेंढ्याची युरिया प्रक्रिया, कडबाकुट्टी यंत्राचा वापर, हिरव्या चाऱ्यापासून मुरघास, हायड्रोपोनिक युनिट, अझोला बेड, कमी कालावधीतील व कमी पाण्यात येणाऱ्या चारा पिकांचे बियाणे उपलब्ध करून देणे, गाळपेरा क्षेत्रात चारा पेरणी, पशुपालक बैठका व मेळावे, विविध माध्यमांतून जनजागृती, तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन आणि स्थानिक गरजेनुसार कमी खर्चातील नावीन्यपूर्ण चारा संवर्धन उपक्रम असे १३ उपाय अभियानात राबविण्यात येणार आहेत..पॉईंटर्स- धरणे, तलावांचे पाणी ओसरल्यानंतर गाळपेरा क्षेत्रात चारा पेरणी- संभाव्य चारा टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभर अभियान- कडबा, पेंढा, भुसा, धाटे सुरक्षित साठविण्यावर भर- युरिया प्रक्रिया, कडबाकुट्टी आणि मुरघासाचे प्रात्यक्षिक- हायड्रोपोनिक युनिट व अझोला बेडमधून चारा निर्मिती.टंचाई निर्माण झाल्यानंतर उपाययोजना शोधण्यापेक्षा टंचाईपूर्वीच उपलब्ध संसाधनांचा कार्यक्षम वापर करणे अधिक प्रासंगिक आहे. शेतकरी आणि पशुपालकांनी उपलब्ध पीक अवशेषांवर प्रक्रिया करून सकस चारा निर्मितीला प्राधान्य द्यावे.- डॉ. किरण पाटील, आयुक्त पशुसंवर्धन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.