सर्वधर्मीय सण-उत्सवांत ध्वनीप्रदूषण रोखा: ''अनिस''चे आवाहन

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सोलापूर : अंनिसच्या बैठकीला उपस्थित डॉ. अस्मिता बालगावकर, डॉ. अशोक कदम, डॉ. राजेंद्रसिंह लोखंडे, व्ही. डी. गायकवाड, आर. डी. गायकवाड आदी.
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सर्वधर्मीय सण-उत्सवांतील
ध्वनिप्रदूषणावर कारवाई करा
नियम समान ठेवण्याची अंनिसची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. ५ : सर्वधर्मीय सण, उत्सव व सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी ध्वनिप्रदूषण नियम, २००० ची समान व कठोर अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या (अंनिस) सोलापूर शाखेने केली आहे. यासंदर्भातील निवेदन जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षकांना देण्यात येणार आहे.
उत्सव साजरे करताना नागरिकांचे आरोग्य आणि शांततेचा विचार होणे गरजेचे असल्याने लाऊडस्पीकर व डीजेच्या वापरासाठी पूर्वपरवानगी आणि निश्चित डेसिबल मर्यादेचे पालन बंधनकारक करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. न्यायालयीन निर्देशानुसार ध्वनिप्रदूषणाचे नियम सर्वांसाठी समान असून, त्यांचे उल्लंघन करणाऱ्या आयोजक व ध्वनियंत्रणा चालकांवर तातडीने कारवाई करावी, असेही अंनिसने म्हटले आहे.
नागरिकांकडून ध्वनिप्रदूषणाबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास पोलिसांनी त्वरित ध्वनी पातळी मोजून नियमबाह्य ध्वनिवर्धक बंद करावेत, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.
निवेदनावर डॉ. अस्मिता बालगावकर, डॉ. अशोक कदम, डॉ. राजेंद्रसिंह लोखंडे, डॉ. राहुल पालके आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
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