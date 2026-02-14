पंढरपूर येथे आज अंजली गायकवाडची ''शिवशंभो'' भजनसंध्या
अंजली गायकवाड
पंढरपुरात आज ‘शिवशंभो’ भजनसंध्या
करकंब : महाशिवरात्रीनिमित्त बेलीचा महादेव सेवा परिवाराच्या वतीने पंढरपूर येथे (उद्या रविवारी) सायंकाळी सहा वाजता इंडियन आयडॉल विजेती गायिका अंजली गायकवाड हिचा ‘शिवशंभो’ भजनसंध्या हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. प्रदक्षिणा रोडवरील बेलीचा महादेव मंदिराच्या प्रांगणात हा कार्यक्रम होणार आहे. यासाठी साथसंगत अंगद गायकवाड (हार्मोनियम), सोहम गोराणे (तबला), ज्ञानेश्वर दुधाणे (पखवाज), माऊली पिसे (टाळ) यांची लाभणार आहे. याशिवाय सामाजिक बांधिलकी म्हणून तीन दिवस विविध समाजोपयोगी उपक्रमही राबविण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये मोफत नेत्र तपासणी, मोफत आरोग्य सेवा शिबिर व रक्तदान शिबिर यांचा समावेश आहे. रात्री नऊ वाजता शंभू महादेवाची महाआरती संपन्न होणार आहे. तर सोमवारी (ता.१६) रोजी बारा ते तीन या वेळेत महाप्रसाद दिला जाणार आहे. या सर्व कार्यक्रमांचा भक्तांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन बेलीचा महादेव सेवा परिवाराच्या वतीने करण्यात आले आहे.
