पुणे

Pune Traffic Diversion: लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे जयंतीनिमित्त स्वारगेट–सारसबाग परिसरात शनिवारी वाहतुकीत बदल; पर्यायी मार्ग व पार्किंगची नवी व्यवस्था

लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे जयंतीनिमित्त स्वारगेट-सारसबाग परिसरात शनिवारी वाहतुकीत बदल; काही रस्ते बंद, वाहनचालकांना पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन
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anna bhau sathe jayanti pune traffic diversion swargate sarasbaug jedhe chowk alternative routes pr patil pune traffic police

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या जयंतीनिमित्त शनिवारी (ता. १) स्वारगेट आणि सारसबाग परिसरात आवश्यकतेनुसार वाहतुकीत बदल करण्यात येणार आहे. वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन वाहतूक शाखेचे (अतिरिक्त कार्यभार) पोलिस उपायुक्त पी. आर. पाटील यांनी केले आहे.

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