Junnar Alumni Meet: जुन्नरमध्ये 1994 च्या माजी विद्यार्थ्यांची भेट; शालेय आठवणींना उजाळा

जुन्नर : जुन्नर येथे श्री शिवाजी मराठा शिक्षण संस्था शिवनेर जुन्नर संचलित अण्णासाहेब आवटे विद्यामंदिराच्या सन 1994 सालच्या इयत्ता दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा माजी विद्यार्थी मेळावा उत्साहात संपन्न झाला. शाळेमध्ये आपल्या वर्गातील बाकांवर बसून माजी विद्यार्थ्यांनी शालेय जीवनातील आठवणीना उजाळा दिला. याप्रसंगी शालेय जीवनातील आठवणी जागृत झाल्याने माजी विद्यार्थ्यांचे डोळे पाणावले तर उपस्थित विद्यार्थी भाविक झाले..यावेळी उपस्थित माजी विद्यार्थ्यांनी शालेय जीवनातील आठवणी, शिक्षकांनी केलेले मार्गदर्शन या आठवणीना उजाळा देत शालेय जीवनात मिळालेले शिक्षण व शिस्त यामुळेच भविष्यात यश मिळाल्याची कृतज्ञता मनोगतातून व्यक्त केली. तर शाळेच्या सर्वांगीण विकासासाठी माजी विद्यार्थ्यांकडून शाळेसाठी मोलाची मदत करण्याचे आश्वासन यावेळी देण्यात आले. माजी विद्यार्थी संघाचे अध्यक्ष सुभाषराव कवडे यांनी यावेळी शाळेच्या भौतिक व शैक्षणिक विकासासाठी माजी विद्यार्थ्यांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले..यावेळी माजी विद्यार्थी अनिल भालेराव यांच्या माध्यमातून शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी वीस हजार रुपयांचे शैक्षणिक साहित्य भेट देण्यात आले.याप्रसंगी मुख्याध्यापिका संगीता बारवे, माजी विद्यार्थी संघाचे अध्यक्ष सुभाषराव कवडे, व्यवस्थापक विलास भांबेरे, माजी विद्यार्थी अनिल भालेराव, प्रविण तळेकर, संतोष सरोदे , तानाजी तांबे, रत्नमाला गायकवाड, मोहसिन शेख,निवृत्ती कबाडी,रमेश पानसरे, लक्ष्मीकांत रेंगडे,परीक्षित ठोंबरे, विद्या हांडे , एजाज खान, मिलिंद शिंदे,सुषमा बोचरे, सादिक पठाण, गणेश राजे, गुलाब खंडागळे, गोकर्ण भोर, नासिर शेख, नरेंद्र शिंदे,गणेश बिडवई, मारुती कोरडे, दिलीप शेळकंदे, वैजयंती दुराफे, मीना लांडे, स्मिता माळवे, कल्पना आसवले,कविता अडसूळ-कांबळे, ज्योती भागवत-सुतार,महेश महाबरे,जयराम कबाडी, दर्शना सोनी, सुनील उंडे,विकास हिवरेकर, राजू कोंडे, प्रभाकर साळुंके,अलका भालेराव-घनवट, भारती मोरे-सोनोने, राजू पानसरे लीना ढोले-आवटे आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे आभार अनिल भालेराव यांनी मानले.