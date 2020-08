मुळशीत कोरोनाचा धुमाकूळ सुरूच, आकडा पोचलाय...

पिरंगुट (पुणे) : मुळशी तालुक्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या सातशेकडे चालली असल्याने नागरिकांनी आणखी काळजी घेणे गरजेचे आहे. आज तालुक्यात नवीन २० रुग्ण सापडले आहेत. त्यामुळे तालुक्यात कोरोनाबाधितांची संख्या आता ६८० झाली आहे. पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा मुळशी तालुक्यात आज हिंजवडी येथे ५, जांबे ६, मारूंजी २, चांदे १, पिरंगुट २, बावधन १, म्हाळुंगे २, तर माणला १ रुग्ण सापडला आहे. आज बरे होऊन घरी सोडलेल्यांमध्ये ५३ रुग्णांचा समावेश आहे. त्यामुळे तालुक्यात बरे होऊन घरी सोडलेल्या रुग्णांची संख्या आता ४५० झाली आहे. आज कोरोनामुळे कासार आंबोली येथील एका रुग्णाचा मृत्यू झाला. त्यामुळे आज अखेर तालुक्यातील मृतांची संख्या २१ झाली आहे. सध्या रुग्णालयात २०९ रुग्ण उपचार घेत आहेत. त्यापैकी अतिदक्षता विभागात ४ रुग्ण उपचार घेत आहेत.

