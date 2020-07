पुण्यात २ दिवसांच्या विश्रातीनंतर कोरोनाने घेतली उसळी; दिवसभरात 'इतक्या' रुग्णांची पडली भर!

पुणे : पुणे शहर आणि जिल्ह्यात दोन दिवसांच्या खंडानंतर शनिवारी (ता.२५) पुन्हा नवे ८१९ रुग्ण वाढले आहेत. यामुळे पुणे जिल्ह्यातील दिवसभराचा आकडा दोन हजार ८९१ झाला आहे. यामध्ये शहरातील १ हजार ४७९ जणांचा समावेश आहे. पुणे जिल्ह्यातील दिवसभरातील एकूण सर्वाधिक रुग्णांचा उच्चांक २२ जुलैला झाला होता. यादिवशी तब्बल ३ हजार २१८ नवे रुग्ण सापडले होते. मात्र २३ आणि २४ जुलै या दोन्ही दिवशी संख्येत घट झाली होती. मात्र याच दोन दिवसांच्या खंडानंतर शनिवारी पुन्हा विक्रमी वाढ झाली आहे. - पुण्यात पावसाचा जोर वाढणार की कमी होणार? हवामान खात्याने वर्तवलाय 'हा' अंदाज!​ पुणे शहरातील रुग्णांमध्ये शुक्रवारच्या तुलनेत शनिवारी आणखी ५८७ नव्या रुग्णांची भर पडली असून हा आकडा १ हजार ४७९ वर गेला आहे. शुक्रवारी हीच संख्या ८९२ होती. पिंपरी-चिंचवडमध्येही शनिवारी १ हजार ४१ रुग्ण सापडले असून तेथेही शुक्रवारच्या तुलनेत ६४२ ने वाढ झाली आहे. जिल्हा परिषद क्षेत्रात २७० आणि नगरपालिका व कॅंटोन्मेंट बोर्डात मिळून १०१ रुग्ण आढळून आले आहेत. यामुळे पुणे जिल्ह्यातील शनिवार अखेरपर्यंत एकूण कोरोना रुग्णांची संख्या आता ६६ हजार ९६५ झाली आहे. दरम्यान, शनिवारी दिवसभरात ४७ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील एकूण मृत्यूंची संख्या आता १ हजार ६७२ झाली आहे. शनिवारी दिवसभरात मृत्यू पावलेल्यांमध्ये पुणे शहरातील सर्वाधिक २२ रुग्णांचा समावेश आहे. याशिवाय पिंपरी चिंचवडमधील १०, जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील ११ आणि नगरपालिका आणि कॅंटोन्मेंट बोर्डातील मिळून चार जणांचा समावेश आहे. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा (Edited by : Ashish N. Kadam)

