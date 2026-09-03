Mahalunge Accident : म्हाळुंगे येथे डंपरच्या धडकेत तरुणाचा मृत्यू; प्रशासकीय यंत्रणांविरोधात नागरीकांचा संताप

औंध - म्हाळुंगे-नांदे रस्त्यावर म्हाळुंगे येथील कदम नर्सरीसमोर भरधाव डंपरने दुचाकीला धडक दिल्याने एका तरुणाचा मृत्यू झाला. अपघातानंतर डंपरचालकाने घटनास्थळी न थांबता वाहनासह पलायन केले. यात श्रीहरी व्ही. आनंद (वय-२६) रा.रा. अल्पाईन सोसायटी, व्हीटीपी, म्हाळुंगे (मुळ रा. केरळ) या तरुणाचा मृत्यू झाला..याप्रकरणी अल्दोस के. मॅथ्यु (वय-२६, रा. अल्पाईन सोसायटी, व्हीटीपी, म्हाळुंगे) यांनी याबाबत पोलिसांत तक्रार दिली असून, बावधन पोलिस ठाण्यात अज्ञात डंपर चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवारी (ता. २) रात्री पावणे अकरा वाजण्याच्या सुमारास अल्दोस मॅथ्यु आणि त्यांचा मित्र श्रीहरी व्ही.आनंद (वय-२६) हे निकमार विद्यापीठ, बालेवाडी येथून दुचाकीवरून अल्पाईन व्हीटीपी,म्हाळुंगे येथील निवासस्थानी जात होते..रात्री सव्वाअकराच्या सुमारास ते कदम नर्सरीसमोर आले असता समोरून आलेल्या अज्ञात डंपरने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली.या अपघातात दुचाकीचे मोठे नुकसान झाले, तर श्रीहरी आनंद यांना गंभीर दुखापत झाली. गंभीर जखमी झालेल्या श्रीहरी यांचा यात मृत्यू झाला. या प्रकरणी बावधन पोलिसांनी अज्ञात डंपरचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून, पसार झालेल्या चालकाचा शोध सुरू आहे. घटनास्थळासह परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे डंपरची माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न पोलिसांकडून सुरू आहे..गेल्या काही दिवसांतच एका अकरा वर्षीय मुलाचा दुचाकी घसरून अपघात झाला होता यानंतर परिसरात अपघाती मृत्यू होण्याची ही आणखी एक घटना घडल्याने नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे. रस्त्यांच्या दुरवस्थेमूळे वाहनचालकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या घटनेनंतर नागरिकांनी संबंधित प्रशासन आणि यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. रस्त्यावरील रस्त्याची दुरुस्ती करावी तसेच बंद आणि नादुरुस्त पथदिवे त्वरित सुरू करावेत,अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे..प्रतिक्रिया -याठिकाणी रस्ता अरुंद असल्याने मोठी वाहने भरधाव आल्यावर दुचाकी चालकांना वाहन चालवण्याचा अंदाज येत नाही. तरी प्रशासनाने तातडीने या रस्त्याच्या दुरुस्तीकडे लक्ष द्यावे.आवश्यक त्याठिकाणी गतिरोधक बसवून विद्युत दिवे कार्यान्वित करावे.- अंकुश पाडाळे, रहिवासी म्हाळुंगे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.