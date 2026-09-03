पुणे

Mahalunge Accident : म्हाळुंगे येथे डंपरच्या धडकेत तरुणाचा मृत्यू; प्रशासकीय यंत्रणांविरोधात नागरीकांचा संताप

म्हाळुंगे-नांदे रस्त्यावर म्हाळुंगे येथील कदम नर्सरीसमोर भरधाव डंपरने दुचाकीला धडक दिल्याने एका तरुणाचा मृत्यू झाला.
Shrihari V

Shrihari V

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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औंध - म्हाळुंगे-नांदे रस्त्यावर म्हाळुंगे येथील कदम नर्सरीसमोर भरधाव डंपरने दुचाकीला धडक दिल्याने एका तरुणाचा मृत्यू झाला. अपघातानंतर डंपरचालकाने घटनास्थळी न थांबता वाहनासह पलायन केले. यात श्रीहरी व्ही. आनंद (वय-२६) रा.रा. अल्पाईन सोसायटी, व्हीटीपी, म्हाळुंगे (मुळ रा. केरळ) या तरुणाचा मृत्यू झाला.

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