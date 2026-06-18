पुणे

Pune Crime : गर्भपात प्रकरणी आणखी एका डॉक्टरला अटक

बेकायदेशीर गर्भपात केल्याप्रकरणी उरुळी कांचन पोलिसांनी आणखी एका डॉक्टरला केली अटक.
Crime

crime

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - बेकायदेशीर गर्भपात केल्याप्रकरणी उरुळी कांचन पोलिसांनी एका डॉक्टरला अटक केली आहे. न्यायालयाने त्याला २१ जूनपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

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