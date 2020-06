जुन्नरला कोरोनाने ठोकला तळ, बाधितांचा आकडा पोचला...  

जुन्नर (पुणे) : जुन्नर तालुक्यातील उंब्रज नंबर एक येथे कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यामुळे तालुक्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या ५२ झाली असून, यापैकी ३२ जण बरे झाले असून, दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे. तरस १८ जण उपचार घेत आहेत. अशी सुरू ठेवता येतील सलून आणि ब्यूटी पार्लर



डिंगोरे व औरंगपूर येथील प्रत्येकी एकाचा मृत्यू झाला आहे. उंब्रज येथील रुग्ण खामुंडीतील रुग्णाच्या संपर्कातील असल्याचे सांगण्यात आले. धनगरवाडी येथे लग्नासाठी आलेला पाव्हणा अनेकांच्या संपर्कात आला असल्याने गावची चिंता वाढली आहे. येथील १३ जणांचे रिपोर्ट प्रलंबित आहेत. खामुंडी व मोकासबाग येथील रुग्णांचे संपर्कात आलेल्या २२ जणांचे अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत. खानापूर, धनगरवाडी, शिरोली खुर्द व उंब्रज नंबर एक येथील रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्याचे अहवाल आले नाहीत. पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा जुन्नर तालुक्यातील गावनिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे : डिंगोरे- १ (बरा), सावरगाव- ५ (बरे), मांजरवाडी- २ (बरे), पारुंडे- ३ (बरे), आंबेगव्हाण- २ (बरे), धोलवड- ३ (बरे), धालेवाडीतर्फे मिन्हेर- १ (बरा), विठ्ठलवाडी वडज- १ (बरा), शिरोलीतर्फे आळे २ (बरे), खिलारवाडी- १ (बरा), कुरण- १ (बरा),

चिंचोली- ३ (बरे), ओतूर- २ (बरा), जुन्नर- १ (बरा), राजुरी- १ (बरा), नवलेवाडी- १ (बरा), धामणखेल- १ (बरा), कुसूर- १. मृत्यू : औंरगपूर- १ (मृत्यू), मोकासबाग- १ (मृत्यू), एक्टिव्ह : बोरी- ३, खामुंडी- ७, खानापूर- ३, शिरोली खुर्द- ३, उंब्रज नंबर एक- १. धनगरवाडी- १.

Web Title: Another patient of Corona was found in Junnar taluka