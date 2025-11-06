Pune News : खगोलशास्त्रातील आणखी एक तारा हरपला; खगोलशास्त्रज्ञ डॉ. नरेश दधिच यांचे चीनमध्ये निधन

पुणे - ज्येष्ठ खगोलशास्त्रज्ञ आणि अंतर विद्याशाखीय खगोलशास्त्र व खगोलभौतिकीशास्त्र केंद्राचे (आयुका) माजी संचालक डॉ. नरेश दधिच यांचे चीनमधील बीजिंग येथे हृदयविकाराने गुरवारी निधन झाले. ते ८१ वर्षांचे होते. त्यांचे पार्थिव लवकरच भारतात आणण्यात येणार आहे..डॉ. दधिच हे बीजिंगमध्ये संयुक्त संशोधनासाठी महिनाभर गेले होते. गेल्या एक दोन दिवसांपासून त्यांना अस्वस्थ वाटत होते. गुरुवारी सकाळी त्यांची तब्येत ठीक होती. मात्र, स्थानिक वेळेनुसार दुपारी त्याचे निधन झाले. गेली अनेक वर्षे त्यांना हृदयविकाराचा त्रास होता. त्यांचे पार्थिव भारतात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत..डॉ. दधीच एक नामांकीत भौतिकशास्त्रज्ञ आहेत. एक सप्टेंबर १९४४ रोजी राजस्थानच्या चुरू जिल्ह्यात त्यांचा जन्म झाला. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात (तत्कालीन पुणे विद्यापीठ) सामान्य सापेक्षता विषयात त्यांनी संशोधन केले. त्यांना ज्येष्ठ खगोलभौतिकशास्त्रज्ञ डॉ. विष्णु नारळीकर यांचे मार्गदर्शन लाभले. १९८८ मध्ये त्यांनी विद्यापीठात गणिताचे प्राध्यापक म्हणून शैक्षणिक कारकीर्द सुरू केली..त्यानंतर आयुकाच्या स्थापनेत त्यांनी हातभार लावला. डॉ . दाधिच आयुकात २००३ ते २००९ या काळात संचालक होते. संचालकपदाच्या कार्यकाळानंतर त्यांनी २०१६ पर्यंत एम. ए. अन्सारी अध्यासनात प्राध्यापक म्हणून, तर दिल्लीच्या जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात भौतिकशास्त्राचे मानद प्राध्यापक म्हणून काम पाहिले..डॉ. दाधिच हे २०१२ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेतील डर्बन येथील क्वाझुलु-नताल विद्यापीठात अभ्यागत प्राध्यापक होते. पोर्ट्समाउथ, यूके आणि बिलबाओ, स्पेन येथील गुरुत्वाकर्षण संशोधन गटांसोबत देखील त्यांनी काम केले. क्वांटम गुरुत्वाकर्षण आणि सापेक्षतावादी खगोल भौतिकशास्त्र म्हणून त्यांची ओळख होती. त्यांच्या सहकाऱ्यांसह त्यांनी १०० हून अधिक वैज्ञानिक शोधनिबंध प्रकाशित केले आहेत..आईन्स्टाइनचा सर्वसाधारण सापेक्षतावादाचा सिद्धांत आणि खगोलशास्त्र विषयावर त्यांचे मुख्य संशोधन आधारित आहे. विशेषतः ब्लॅक होल आणि त्याच्याशी संबंधित उर्जा स्त्रोतांचा संबंध लावण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. या संदर्भातील २०० हून अधिक शोधनिबंध त्यांनी प्रकाशित केले. खगोलशास्त्रावर आधारित त्यांची पुस्तके विशेष गाजली आहेत.डॉ. दाधिच यांचे पार्थिव भारतात आणण्यासाठी प्रयत्न होत असून लवकरच ते भारतात आणण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.