पुणे

Pune Crime : दोन लाखांची लाच मागितल्याप्रकरणी पोलिस उपनिरीक्षकाविरुद्ध गुन्हा

तक्रारदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल न करण्यासाठी दोन लाख रुपयांची मागितली लाच.
bribe

bribe

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - तक्रारदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल न करण्यासाठी दोन लाख रुपयांची लाच मागितल्याच्या आरोपावरून बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात कार्यरत एका उपनिरीक्षकाविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक (एसीबी) विभागाने गुन्हा दाखल केला आहे. या कारवाईमुळे शहर पोलिस दलात खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
bribe
PSI

Related Stories

No stories found.