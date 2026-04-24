Amitesh Kumar : अमली पदार्थमुक्त प्रभाग अभियान राबविणार; शाळा-महाविद्यालयांच्या परिसरात धडक मोहीम

पुणे - तरुण पिढीला अमली पदार्थांच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी शहर पोलिसांकडून प्रयत्न सुरू आहेत. केवळ गुन्हेगारांवर कारवाई करून न थांबता, आता थेट लोकसहभागातून शहरात अमली पदार्थमुक्त प्रभाग अभियान राबविण्यात येणार असल्याची माहिती पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिली..ताराचंद रामनाथ सेवा ट्रस्ट आणि ज्ञान प्रबोधिनीच्या वतीने किशोरवयीन मुलांमधील व्यसनाधीनतेच्या जोखमीवर आधारित अहवालाचे प्रकाशन गुरुवारी (ता. २४) पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या हस्ते झाले. यावेळी सह पोलिस आयुक्त रंजनकुमार शर्मा, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त संजय पाटील, ताराचंद रामनाथ सेवा ट्रस्टचे विश्वस्त नंदकिशोर राठी, दर्शन मुंदडा, ज्ञान प्रबोधिनीच्या मानस प्रज्ञा संशोधिका विभागाच्या संचालिका डॉ. अनघा लवळेकर आदी उपस्थित होते..अमितेश कुमार म्हणाले, 'किशोरवयीन मुलांमध्ये व्यसनाचे वाढते प्रमाण आणि त्यातून घडणारे गुन्हे चिंताजनक आहेत. शाळा-महाविद्यालय परिसरात अमली पदार्थ किंवा तंबाखूजन्य पदार्थ विक्री करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. पबमधील 'फ्रेशर्स पार्टी'मध्ये मद्यप्राशन करणाऱ्या अल्पवयीन मुलांवरही आमची नजर आहे. मात्र, ही समस्या केवळ पोलिसांची नसून सामाजिक आहे. नागरिकांनी दबावगट निर्माण करून संशयास्पद हालचालींची माहिती ११२ क्रमांकावर द्यावी. लोकप्रतिनिधी, शैक्षणिक संस्थाचालक आणि शिक्षकांच्या मदतीने हे अभियान यशस्वी केले जाईल.'.अहवालातील धक्कादायक वास्तव -- दर सहापैकी एका किशोरवयीन मुलाने एकदा तरी मद्यप्राशन केले आहे.- ४० टक्के विद्यार्थ्यांनी तंबाखूचे दुष्परिणाम माहीत असूनही त्याचे सेवन केले.- सुमारे २० टक्के विद्यार्थ्यांच्या परिसरात अमली पदार्थ सहज उपलब्ध आहेत.- २०-२२ वयोगटातील ६० टक्के तरुण दररोज तीन ते सहा तास ऑनलाइन (इंटरनेटवर) घालवतात..हा अहवाल पुण्यातील युवकांमधील व्यसनाधीनतेचा मोठा धोका समजून घेण्यासाठी आणि वेळीच योग्य ती प्रतिबंधात्मक पावले उचलण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.- नंदकिशोर राठी, विश्वस्त, ताराचंद रामनाथ सेवा संस्था.व्यसनांना आळा घालण्यासाठी, समाजात व्यापक जनजागृती करण्यासाठी आणि प्रत्यक्ष कृतीचा एक भक्कम पाया रचण्यासाठी हा अभ्यास अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल.- डॉ. अनघा लवळेकर, संचालिका, मानस प्रज्ञा संशोधिका विभाग, ज्ञान प्रबोधिनी.