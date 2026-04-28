Anti-Encroachment Crime : सोमनाथ नगर ते वडगाव शेरी गावठाणापर्यंत अतिक्रमण कारवाई

वडगाव शेरी - सोमनाथ नगर ते वडगाव शेरी गावठाणापर्यंत दुकानांसमोरील आणि इमारती समोरील मोकळ्या जागेवर झालेल्या अतिक्रमणावर पुणे महानगरपालिकेच्या बांधकाम आणि अतिक्रमण विभागाने संयुक्त कारवाई केली. या कारवाईत सुमारे वीस हजार चौरस फुटांचे कच्चे व पक्के बांधकाम जमीनदोस्त करण्यात आले..येरवडा वडगाव शेरी क्षेत्रीय कार्यालयात हद्दीतील या परिसरात दुकानांसमोरील ग्राहकांच्या दुचाकी लावण्याच्या जागेत शेड टाकून खांब उभारून अतिक्रमण करण्यात आलेले होते. त्यामुळे ग्राहकांना गाड्या उभ्या करायला जागा नसल्यामुळे सर्व ग्राहकांच्या गाड्या रस्त्यावर लागत होत्या. त्यामुळे वाहतूक कोंडीचा सामना परिसरातील नागरिकांना करावा लागत होता. परिणामी या रस्त्यावरून जाणारी पीएमटी ची बसही अनेकदा वाहतूक कोंडीत अडकत होती..गेल्या अनेक दशके या परिसराचा पुणे महानगरपालिकेत समावेश होऊनही विकास आराखड्यात दाखवलेले रस्ते अद्याप रुंद करण्यात आलेले नाहीत. आमदार बापूसाहेब पठारे यांनी रस्ता रुंदीकरणाचा मुद्दा विधानसभेत मांडला होता. त्यानंतर प्रशासनाने गावात जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यांवरील अतिक्रमण हटवून हे रस्ते टप्प्याटप्प्याने रुंद करण्याचे आश्वासन दिले होते..याविषयी माहिती देताना बांधकाम विभागाचे कनिष्ठ अभियंता भूषण कोकाटे म्हणाले, सुमारे 20,000 चौरस फुटावरील बांधकाम सायंकाळपर्यंत हटवण्यात आले. दुकानांसमोरील फ्रेंड मार्जिन मध्ये नागरिकांनी अतिक्रमण करू नये. अतिक्रमण विरोधी कारवाई सुरूच राहणार आहे.