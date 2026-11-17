शिवाजीनगर - गोपाळ कृष्ण गोखले (फर्ग्युसन) रस्त्यावरील वाढत्या अतिक्रमणांविरोधात महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून मंगळवार (ता. १७) कारवाई करण्यात आली. अनधिकृत स्टॉल, फ्रंट मार्जिन, साईड मार्जिन तसेच वाहनतळाच्या जागेतील अतिक्रमणांवर कारवाई करत विक्रीचे साहित्य जप्त करण्यात आले. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यापासून या कारवाईला सुरुवात करण्यात आली..जंगली महाराज रस्ता आणि गोपाळ कृष्ण गोखले रस्त्यावरील अतिक्रमणांचा प्रश्न सातत्याने ऐरणीवर येत आहे. या परिसरात वारंवार अतिक्रमणे होत असल्याने पादचाऱ्यांना तसेच वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. याप्रश्नी प्रभागातील नगरसेवकांनी पुणे महापालिकेच्या सभेत खाली बसून प्रशासनाला जाब विचारला होता. तसेच अतिक्रमण विभागातील संबंधित अधिकारी आणि पथारी व्यावसायिक यांच्यात लागेबांधे असल्याचा आरोपही नगरसेवकांनी केला होता..महापालिकेच्या सभेत झालेल्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर अतिक्रमण विभागाने ही कारवाई केल्याचे बोलले जात आहे. महापालिका आयुक्तांच्या आदेशानुसार अतिक्रमण उपायुक्त सोमनाथ बनकर यांनी सहकाऱ्यांसह इतर अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष कारवाई केली. मात्र, या परिसरात वारंवार कारवाई करूनही काही वेळातच पुन्हा अतिक्रमणे होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे केवळ कारवाईपुरते मर्यादित न राहता नियमित देखरेख आणि सातत्यपूर्ण कारवाई करणे प्रशासनासमोर आव्हानात्मक ठरणार आहे..नगरसेवक रविंद्र साळेगावकर, सुनील पांडे, निवेदिता एकबोटे, पूजा जागडे, अमृता म्हेत्रे आणि अपूर्व खाडे यांनी जंगली महाराज रस्ता व गोपाळ कृष्ण गोखले रस्त्यावरील वाढत्या अतिक्रमणांच्या प्रश्नावर महापालिकेच्या सभेत आवाज उठवला होता. या समस्येकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांनी सभेत खाली बसून निषेध नोंदवत संबंधित अधिकाऱ्यांना जाब विचारला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.