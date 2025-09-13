Anurag Thakur : जेव्हा देशाला गरज असते तेव्हा गांधी दांड्या मारतात; अनुराग ठाकूर यांची टीका

पुणे - राहुल गांधी विरोधी पक्षनेते असूनही ते संसदेच्या अधिवेशन अनुपस्थित असतात. स्वातंत्र्यदिनाच्या समारंभाला ते नसतात. उपराष्ट्रपतींच्या शपथविधी सोहळ्यालाही त्यांनी दांडी मारली. जेव्हा देशाला त्यांची गरज असते, तेव्हा ते तिथे उपस्थित नसतात. भारताचा विरोध करण्यासाठी मात्र राहुल गांधी आघाडीवर असतात,' अशी खरमरीत टीका माजी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी केली..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ७५ व्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित केलेल्या सायकल फेरी कार्यक्रमाला अनुराग ठाकूर उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी अनुराग ठाकूर माध्यमांशी बोलत होते. उपराष्ट्रपतींच्या शपथविधीला राहुल गांधी गैरहजर असल्याच्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी टीका केली..विरोधी पक्ष पूर्णपणे भरकटलेला आहे. गेल्या १० वर्षापासून लोकसभेत विरोधीपक्ष नेतेपद काँग्रेसला मिळू शकलेले नव्हते. पण यावेळी या पदावर काम करण्याची संधी मिळालेली असताना राहुल गांधी कायम दांडी मारत आहेत..भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्याबाबत अनुराग ठाकूर म्हणाले, 'आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आयसीसी) किंवा आशियायी क्रिकेट परिषद (एसीसी) घेत असते. अशा स्पर्धांमध्ये प्रत्येक देशाने सहभाग घेणे आवश्यक असते. भाग घेतला नाही तर त्या देशाच्या संघाला स्पर्धेबाहेर व्हावे लागते आणि प्रतिस्पर्धी संघाला त्याचा विनाकारण फायदा होतो..द्वीपक्षीय मालिकेत पाकिस्तानसोबत खेळायचे नाही, ही भूमिका भारताने घेतलेली आहे. जोवर पाकिस्तानकडून भारतावर होणारे दहशतवादी हल्ले थांबत नाहीत, तोवर पाकिस्तानशी द्वीपक्षीय मालिका होणार नाही.'.आईचे स्थान प्रत्येकाच्या आयुष्यात सर्वोच्च असते. पण काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दल इतके खालच्या स्तराला गेले आहेत, की पंतप्रधानांच्या स्वर्गवासी मातोश्रींविषयी त्यांनी अपशब्द वापरले, शिव्या दिल्या, 'एआय' दुरुपयोग करून व्हिडिओ तयार केला. यावरून काँग्रेसची मानसिकता स्पष्ट होते..राजकारणात इतक्या खालच्या पातळीवर जाण्याची गरज आहे का? बिहारची आणि देशाची जनता काँग्रेसला कधीही माफ करणार नाही, असेही ठाकूर यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.