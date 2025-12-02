Asian Championship : आशियन युथ चेसमध्ये अन्वीची ‘गोल्डन स्ट्राईक’; अवसरीची कन्या जागतिक रंगभूमीवर चमकली!

पारगाव : अवसरी बुद्रुक ता. आंबेगाव येथील आठ वर्षांची बुद्धीबळपटू अन्वी दिपक हिंगे हिने बँकॉक (थायलंड) येथे दि. २० ते दि. ३० नोव्हेंबर दरम्यान झालेल्या आशियन युथ चेस चॅम्पियनशिप २०२५ मध्ये गर्ल्स अंडर– ८ गटात भारतासाठी सलग तीन सुवर्णपदके जिंकत ऐतिहासिक कामगिरी केली. या स्पर्धेत ३३ देशांमधील तब्बल ७०० खेळाडूंनी सहभाग नोंदवला होता. आशियातील सर्वात प्रतिष्ठित व आव्हानात्मक स्पर्धांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या या चॅम्पियनशिपमध्ये अन्वीने अपूर्व सातत्य, अचूकता आणि दमदार खेळ दाखवत भारतीय संघाचे नेतृत्व केले. .अन्वीने मिळवलेली पदके (टीम इव्हेंट):रॅपिड – सुवर्णपदक, स्टँडर्ड – सुवर्णपदक, ब्लिट्झ – सुवर्णपदक तसेच, स्टँडर्ड इव्हेंटमध्ये तिने टीम लीडर म्हणून विशेष ट्रॉफीही मिळवली, जी तिच्या नेतृत्वक्षमतेचे प्रमाण मानली जाते. या आधी क्वालालंपूर (मलेशिया) येथे दि. ८ नोव्हेंबर ते दि.१७ नोव्हेंबर दरम्यान झालेल्या कॉमनवेल्थ चेस चॅम्पियनशिप २०२५ मध्येही अन्वीने दमदार कामगिरी करत ८/९ गुणांसह रौप्यपदक पटकावले होते — विजेत्याएवढेच गुण मिळवूनही टायब्रेकमुळे तिला दुसरे स्थान मिळाले..अवसरीच्या अन्वीची रौप्य कामगिरी.अन्वीचे वडील दिपक हिंगे म्हणाले“अन्वीची मेहनत, शांतता आणि जिद्द यामुळेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ती सातत्याने चमकते आहे. सलग कामगिरी करणे हे तिच्या प्रगतीचे मोठे निदर्शक आहे.” “अन्वीची कॅल्क्युलेशन क्षमता, पॅटर्न ओळख आणि खेळातील परिपक्वता तिच्या वयाच्या कितीतरी पुढे आहे. ती प्रत्येक स्पर्धेनंतर आणखी मजबूत होत आहे असे प्रशिक्षक प्रतीक मुळे यांनी सांगितले. या आधी एप्रिल २०२५ मध्ये अन्वीने रोहोड्स (ग्रीस) येथे झालेल्या वर्ल्ड कॅडेट अॅण्ड यूथ रॅपिड चॅम्पियनशिपमध्ये व्हाइस वर्ल्ड चॅम्पियन (गर्ल्स /८) हा किताब जिंकला होता..तसेच, तिने ताजिकिस्तानमध्ये झालेल्या वेस्टर्न एशिया चेस चॅम्पियनशिप मध्ये दोन सुवर्ण आणि चार रौप्य पदके जिंकली आहेत. मायदेशाच्या परतीच्या प्रवासात विमानात एअर इंडिया एक्सप्रेसनेही अन्वीचा सुंदर सन्मान केला लँडिंगनंतर केक कटिंग सेलिब्रेशन, क्रूचे प्रेमळ संवाद आणि कॅप्टनसोबतचे फोटो-व्हिडिओ यांनी तिचा अनुभव अधिक संस्मरणीय बनवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.