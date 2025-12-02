Asian Championship : आशियन युथ चेसमध्ये अन्वीची ‘गोल्डन स्ट्राईक’; अवसरीची कन्या जागतिक रंगभूमीवर चमकली!

पुणे

Asian Youth Chess 2025 : आठ वर्षांची अन्वी हिंगे हिने बँकॉकमध्ये झालेल्या आशियन युथ चेस चॅम्पियनशिप २०२५ मध्ये तिहेरी सुवर्ण जिंकत भारताचा झेंडा उंचावला. तिच्या या ऐतिहासिक कामगिरीने अवसरी आणि देशाचा अभिमान वाढवला आहे.
Eight-Year-Old Anvi Hinge Creates History in Bangkok Asian Youth Chess Championship 2025

सुदाम बिडकर ः सकाळ वृत्तसेवा
पारगाव : अवसरी बुद्रुक ता. आंबेगाव येथील आठ वर्षांची बुद्धीबळपटू अन्वी दिपक हिंगे हिने बँकॉक (थायलंड) येथे दि. २० ते दि. ३० नोव्हेंबर दरम्यान झालेल्या आशियन युथ चेस चॅम्पियनशिप २०२५ मध्ये गर्ल्स अंडर– ८ गटात भारतासाठी सलग तीन सुवर्णपदके जिंकत ऐतिहासिक कामगिरी केली. या स्पर्धेत ३३ देशांमधील तब्बल ७०० खेळाडूंनी सहभाग नोंदवला होता. आशियातील सर्वात प्रतिष्ठित व आव्हानात्मक स्पर्धांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या या चॅम्पियनशिपमध्ये अन्वीने अपूर्व सातत्य, अचूकता आणि दमदार खेळ दाखवत भारतीय संघाचे नेतृत्व केले.

