पुणे
नागठाणे नवोदय nivd
अपशिंगेच्या विद्यार्थ्यांची
‘नवोदय’साठी निवड
नागठाणे, ता. १९ : अपशिंगे (मिलिटरी, ता. सातारा) येथील प्राथमिक शाळेच्या दोन विद्यार्थ्यांची नवोदय विद्यालयासाठी निवड झाली.
सिद्धी संतोष बाचल व दक्ष दादा घमरे यांनी प्रत्येकी ९६.२५ टक्के गुण मिळवत या परीक्षेत यश पटकाविले. अभिनव कदम, राजवीर साळुंखे, रुद्र निकम, दर्शन पवार, श्रावणी पवार, कस्तुरी तोडकर, रुद्र पवार, दुर्वा साळुंखे, स्वरूपा साळुंखे, हर्षद साळुंखे, आराध्या बनकर यांनीही ९० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळविले. त्यांना वैभव चिखले, मुख्याध्यापिका मंगल जगताप आदींचे मार्गदर्शन लाभले. गटशिक्षणाधिकारी जयश्री शिंगाडे, विस्तार अधिकारी अनिल माने, केंद्रप्रमुख रमेश मगर, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष किशोर मोरे, उपाध्यक्ष मुराद मुलाणी, अजित निकम तसेच विविध पदाधिकारी, ग्रामस्थांनी अभिनंदन केले.
फोटो
08317