Pune News : नाट्यगृहाच्या आरक्षणासाठी ॲप अनिवार्य करणार; स्थायी समितीचा निर्णय

पुणे - बालगंधर्व रंगमंदिरात एकाच वेळी दोन कार्यक्रमांची वेळ आरक्षीत झाल्याने त्याचे पडसाद स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले. नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या कारभारावर टीकेची झोड उठवून पुन्हा असे प्रकार घडू देऊ नका असे सुनावले. बालगंधर्व रंगमंदिरासह अन्य महत्वाच्या नाट्यगृहांचे ठराविक लोकांकडे महत्वाच्या दिवसांचे आरक्षण कसे काय जाते ? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. हे प्रकार टाळण्यासाठी रंगयात्रा ॲपद्वारे ऑनलाइन आरक्षण सुरु करा, दबावाला बळी पडू नका असे आदेश स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिले आहेत. .पुणे महापालिकेने बालगंधर्व रंगमंदिर, यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह, आण्णाभाऊ साठे नाट्यगृह यासह अन्य ठिकाणी राजकीय कार्यक्रम तसेच नाटकांसाठी मोठी मागणी आहे. हे नाट्यगृह उपलब्ध व्हावे यासाठी कलाकार मंडळींकडून प्रयत्न केले जातात महापालिका दर तीन महिन्यांनी याची सोडत काढून आरक्षण निश्चित करते. पण यामध्ये काही एजंट सराईतपणे आठवड्याचा शेवटचा दिवस, सार्वजनिक सुट्टीचे दिवस अशा महत्वाच्या दिवसांचे आरक्षण घेतात. नंतर या तारखांचे आरक्षण जास्त पैसे घेऊन विकत आहेत..बालगंधर्व रंगमंदिरात तीन दिवसांपूर्वी नाटक आणि श्रद्धांजली सभेला एकच वेळ देण्यात आली. श्रद्धांजली सभेला उशीर झाल्याने नाट्यरसिकांनी आतमध्ये जाऊन गोंधळ घातल्याचा प्रकार घडला यापार्श्वभूमीवर आज स्थायी समितीमध्ये चर्चा झाली. रंगयात्रा ॲपचा वापर करून ऑनलाइन बुकींग घ्यावे. त्यासाठी कलाकार, नाट्यनिर्माते, नाट्यरसिक, लोकप्रतिनिधी यांच्यासोबत चर्चा करून ॲपमध्ये योग्य ते बदल करावेत, त्याचे धोरण तयार करावे. पण ऑफलाइन आरक्षण न देता ऑनलाइन आरक्षण दिले गेले पाहिजे..‘महापालिकेच्या सर्वच सेवा ऑनलाइन होत आहेत, असे असताना रंगयात्रा ॲपचा वापर करून ऑनलाइन आरक्षण वाटप झाले पाहिजे. यामध्ये कोणीही दबाव आणला तरी आम्ही या भूमिकेवरून माघार घेणार नाही.’- श्रीनाथ भिमाले, अध्यक्ष, स्थायी समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.