पुण्यात गृह विलगीकरण झालेल्यांकडून ‘ॲप’चा वापर नाही

पुणे - गृह विलगीकरणमध्ये (home separator) असणाऱ्या रुग्णांवर (Patients) देखरेख (Watch) करण्यासाठी महापालिकेने (Municipal) ‘अॅप’ (App) तयार केले खरे, परंतु बहुतेक रुग्णांनी हे अॅप मोबाईलमध्ये डाउनलोडच (Download) केले नाही, तर ज्यांनी केले त्यापैकी निम्म्या रुग्णांनी ते अॅक्टिवच केले नाही. त्यामुळे कोरोनाबाधितांकडूनच नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे समोर आले आहे. (app is not used by home separators patients in Pune)

कोरोनाची सौम्य लक्षण असणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे घरीच विलगीकरणात राहून उपचार घेणाऱ्यांची संख्या ही जवळपास ९० टक्क्याच्या आसपास आहे. अशा रुग्णांनी घरातून बाहेर पडणे अपेक्षित नाही. परंतु काही रुग्णांकडून या अटीचे पालन होत नाही. त्यामुळे अशा रुग्णांना त्यांच्या मोबाईलवर ‘होम अयसालेशन अॅप’ डाउनलोड करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. परंतु, महापालिकेच्या आरोग्य खात्याच्या माहितीनुसार २ हजार ४९६ जणांनी हे अॅप डाउनलोड केले, परंतु, त्यापैकी १ हजार ७२२ जणांकडे ते अॅक्टिव असल्याचे दिसून आले आहे. शहरात प्रतिदिन सापडणारे रुग्ण आणि प्रत्यक्षात सदर अॅप डाउनलोड करणाऱ्यांचे प्रमाण लक्षात घेता, बाधित रुग्णांकडून त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले जात आसल्याचे समोर आले आहे.

तब्बल ५७ लाख दंड वसूल

नियम मोडणाऱ्यांकडून महापालिकेने आतापर्यंत एक कोटीहून अधिक रुपये दंड वसूल केला आहे. त्यामध्ये जिमखाना, लग्न समारंभ, सार्वजनिक ठिकाणे, मॉल आदी ठिकाणी केलेल्या पाहणीत नियमांचे उल्लंघन झालेल्या विविध १८ हजार ४६५ घटनांत महापालिकेने सुमारे ४९ लाख ५ हजार २९८ रुपये इतका दंड वसूल केला. तर मास्क न घालणाऱ्या सुमारे २२ हजाराहून अधिक जणांकडून एकूण ५७ लाख ८५ हजार १४० रुपये इतका दंड वसूल केला आहे.

सदर अॅप हे रुग्णाच्या प्रकृतीची माहिती मिळविणे, त्यानुसार त्याला उपचाराच्या सुविधा मिळवून देण्यासाठी पूरक ठरत आहे. त्यामुळे याचा अधिक वापर होम क्यॉरंटाइनमधील रुग्णांनी करणे आवश्यक आहे.

- डॉ. कल्पना बळिंवत, आरोग्य अधिकारी, महापालिका

