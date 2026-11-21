पुणे - राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या पोलीस, मिलिटरी आणि अग्निवीर भरतीपूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. पुणे येथील ‘आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थे’च्या (टीआरटीआय) वतीने ही घोषणा करण्यात आली असून, आता पात्र उमेदवारांना २४ नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज सादर करता येणार आहेत..‘टीआरटीआय’ मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी १७ नोव्हेंबर पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. आता ही मुदत २४ नोव्हेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे भरतीपूर्व प्रशिक्षणाचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना आणखी एक संधी उपलब्ध झाली आहे..दरम्यान, ज्या उमेदवारांनी यापूर्वी जीआरई, टॉफेल, आयईएलटीएस, जीमॅट किंवा फ्रेंच, जर्मन, स्पॅनिश, कोरियन, रशियन व जपानी या परकीय भाषांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी ऑनलाईन नोंदणी केली आहे किंवा ज्यांचा अर्ज अपूर्ण राहिला आहे, त्यांना या योजनेचा अर्ज भरताना अडचण येऊ शकते..अशा उमेदवारांसाठी https://cpetp.trti-maha.in/otherExamLogin या लिंकवरून प्रोफाईल लॉग-इन करून आपला अपूर्ण अर्ज मागे घेण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जुना अपूर्ण अर्ज मागे घेतल्यानंतरच पोलीस, मिलिटरी व अग्निवीर भरती पूर्व प्रशिक्षणाचा अर्ज भरता येईल, याची नोंद घ्यावी, असे आवाहन टीआरटीआयचे सहसंचालक चंचल पाटील यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.