मतिमंद विशेष मुलांचे स्नेहसंमेलन उत्साहात
भुईंजला सशक्त अभिनयाने मने जिंकली
सह्याद्री शिक्षण संस्थेच्या आपुलकी शाळेचे स्नेहसंमेलन उत्साहात
भुईंज, ता. १८ : सह्याद्री शिक्षण संस्था संचलित आपुलकी मतिमंद विशेष मुलांच्या शाळेचे वार्षिक स्नेहसंमेलन उत्साहात झाले. विद्यार्थ्यांच्या सशक्त अभिनयाने व भावस्पर्शी सादरीकरणाने उपस्थितांची मने जिंकली.
कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान जिल्हा पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी भूषविले. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी ललिता शेळके, संस्थेचे संस्थापक अनिल पवार, संस्थापक संचालिका सुषमा पवार, साहेबराव पडवळ, पाचवडचे सरपंच महेश गायकवाड, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक पृथ्वीराज ताटे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक पतंग पाटील, आसलेच्या सरपंच सुप्रभा चव्हाण, अमृतवाडीचे सरपंच सचिन रत्नपारखे, प्रकाश काटवटे, मानसिंग चव्हाण, पोलिस पाटील आरती मोरे, उद्योजक लतीफ पटेल, सुजाता धर्माधिकारी आदी उपस्थित होते.
श्री. दोशी यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. त्यांनी मुलांनी बनवलेली फोटो फ्रेम पाहून कौतुक केले.
सुषमा पवार यांनी शैक्षणिक व क्रीडा क्षेत्राची यशस्वी वाटचाल व विविध उपक्रम यांची माहिती दिली.
सई सोशल इंटिग्रेशन अंतर्गत सर्वसामान्य मुलांना या कार्यक्रमाचे व्यासपीठ मिळवून दिल्याची माहिती दिली. विविधतेतून एकता दर्शविणारी ‘एक राष्ट्र, एक रंगमंच, अनेक संस्कृती दर्शन’ ही संकल्पना ठेवून ‘मिले सुर मेरा तुम्हारा’ म्हणत विद्यालयाने यावर्षी स्नेहसंमेलनाद्वारे देशातील विविध राज्यांचे सण समारंभ, वेशभूषा यांचे दर्शन रंगमंचावर घडविले.
शंभू वंदना, रावण, घुमर, लावणीच्या सादरीकरणाने बालकलाकारांच्या सशक्त अभिनयाचे दर्शन घडविले, तर लाठीकाठी, तलवारबाजी प्रात्यक्षिकाद्वारे महिला स्वसंरक्षणाचा संदेश देण्यात आला. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी त्यांचे सादरीकरण करून सर्व पालक, प्रेक्षकांची मने जिंकली.
यावेळी अविनाश निकम, अनिल चव्हाण, आनंदराव गायकवाड यांच्यासह शैक्षणिक, सामाजिक, उद्योग, क्रीडा क्षेत्रातील मान्यवर, पालक उपस्थित होते. कार्यक्रमासाठी महेश ढगे, सचिन गायकवाड, विद्या शिंगटे, वैशाली माने, ऊर्मिला महामुनी, किरण, खुडे यांच्यासह शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेतले. नलिनी गायकवाड- चव्हाण यांनी सूत्रसंचालन केले.
भुईंज ः आपुलकी शाळेच्या स्नेहसंमेलनाच्या उद्घाटनप्रसंगी तुषार दोशी, ललिता शेळके, अनिल पवार, सुषमा पवार, साहेबराव पडवळ आदी.
