पुणे

शिष्यवृत्ती परीक्षेत अरण जि. प. शाळेचे यश

शिष्यवृत्ती परीक्षेत अरण जि. प. शाळेचे यश
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अरण : जि. प. शाळेतील शिष्यवृत्ती गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सन्मान करताना मान्यवर.

अरणच्या जि. प. शाळेतील ३९ विद्यार्थी शिष्यवृत्तीस पात्र

मोडनिंब, ता. २० ः महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने एप्रिल २०२६ मध्ये घेण्यात आलेल्या इयत्ता चौथी अन् सातवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेत अरण येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी यश संपादन केले. इयत्ता चौथीचे २४, तर सातवीचे १५ विद्यार्थी शिष्यवृत्तीस पात्र ठरले.

२०० हून अधिक गुण घेणारे गुणवंत : शौर्या पाटील, सृष्टी पाटील, स्वराली कांबळे, शिवगंगा कांबळे, श्रुती ढगे, सायली वसेकर (सर्व इयत्ता चौथी); तसेच स्वराली गाजरे, वैभवी कंगले, सानवी क्षीरसागर, लक्ष्मी माळी, पियुष मुसळे अन् श्रुती भवर (सर्व इयत्ता सातवी).
शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष डॉ. अमोल पाटील, केंद्रप्रमुख संतोष गोरे अन् मुख्याध्यापिका शांता वाघमोडे यांच्या हस्ते यशस्वी विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला. त्रिंबक राऊत, मेघा कोंडुभैरी, परमेश्वर सुरवसे अन् श्रद्धा लोंढे या शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले.

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