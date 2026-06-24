पुणे

Manchar News : आंबेगाव-जुन्नर प्रांत अधिकारीपदी अर्चना तांबे; पदभार स्वीकारला

आंबेगाव-जुन्नर प्रांत अधिकारीपदी अर्चना अमोल तांबे यांची नियुक्ती करण्यात आली.
Archana Tambe

Archana Tambe

sakal

डी. के वळसे पाटील
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मंचर - आंबेगाव-जुन्नर प्रांत अधिकारीपदी अर्चना अमोल तांबे यांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांनी मंचर प्रांत कार्यालयात पदभार स्वीकारला आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून हे पद रिक्त होते.

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