उरवडे येथे अरिहंत महाविद्यालयाचे श्रमसंस्कार शिबिर
पिरंगुट, ता. ६ : उरवडे (ता. मुळशी) येथे अरिहंत महाविद्यालयाचे विशेष हिवाळी श्रमसंस्कार शिबिर विविध उपक्रमांनी पार पडले. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ व बावधन येथील अरिहंत कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय यांच्या वतीने राष्ट्रीय सेवा योजना अंतर्गत हे शिबिर झाले.
या शिबिरात विद्यार्थ्यांनी विविध सामाजिक उपक्रमांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतला होता. वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, मतदान जनजागृती फेरी, लोकसंख्या नियंत्रण आदी विषयांवर पथनाट्ये सादर केली. गावातील पदवी सर्वेक्षण करण्यात आले. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक बांधिलकी व समाज जबाबदारीची भावना वाढीस लागली. शिबिरातील दैनंदिन प्रार्थना, स्वयंसेवा, व्याख्याने व श्रमदान आदींमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक व नैतिक मूल्ये रुजविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. शिबिराचे नियोजन राष्ट्रीय सेवा योजनेचे अधिकारी प्रा. रोहित पाटील यांनी केले होते. प्रा. विक्रम पवळे व प्रा. आरती पवार यांनी सहकार्य केले. प्राचार्य डॉ. मंगेश ताकपिरे व शैक्षणिक संचालक डॉ. अशोक चासकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे शिबिर यशस्वीरीत्या पार पडले.