पुणे

अरिहंत फार्मसीच्या विद्यार्थ्यांचे यश

अरिहंत फार्मसीच्या विद्यार्थ्यांचे यश
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जाहिरात विभागाची बातमी
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अरिहंत फार्मसीच्या विद्यार्थ्यांचे यश
अहिल्यानगर, ता. २२ ः महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाच्या वतीने आयोजित डिप्लोमा इन फार्मसी परीक्षेत अरिहंत कॉलेज ऑफ फार्मसी, केडगाव येथील विद्यार्थ्यांनी उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. महाविद्यालयाची यशस्वी परंपरा यावर्षीही कायम राखली आहे, अशी माहिती प्राचार्य डॉ. योगेश बाफना यांनी दिली.
प्रथम वर्ष डी. फार्म परीक्षेत भाग्यश्री गुट्टेदार हिने ७२.५० टक्के गुणांसह प्रथम क्रमांक, संस्कृती गांगर्डे हिने ६७.३० टक्क्यांसह द्वितीय, तर कुशावृती अलगुले हिने ६६.६० टक्के गुणांसह तृतीय क्रमांक प्राप्त केला. द्वितीय वर्ष डी. फार्म परीक्षेत पूर्वा गोरे हिने ७६.८२ टक्के गुणांसह प्रथम क्रमांक, आरती जपकर हिने ७०.७३ टक्के गुणांसह द्वितीय, तर हर्षदा घुंगुरडे हिने ६८.२७ टक्के गुणांसह तृतीय क्रमांक पटकाविला. संस्थेचे पदाधिकाऱ्यांनी यशस्वी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले आहे. प्रा. माधुरी पवार, प्रा. वृषाली गायकवाड, प्रा. शीतल खंडागळे, प्रा. रुचिता पवार, अमोल बार्डे, अनिल गवाडे, बाळासाहेब भागवत, स्वाती भुजबळ, सोनीकुमारी मिश्रा यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले.

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