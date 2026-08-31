Pune News : ‘दक्षिण मुख्यालया’च्या सज्जतेचा लष्करप्रमुखांकडून आढावा; माजी सैनिकांचा ‘योद्धा सेवा सन्मान’ने गौरव

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - लष्करप्रमुख जनरल धीरज सेठ यांनी सोमवारी पुण्यातील लष्कराच्या दक्षिण मुख्यालयाला भेट देत मुख्यालयाच्या कार्यक्षमतेचा आणि युद्धसज्जतेचा आढावा घेतला. बदलत्या युद्धपद्धतीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशिक्षण, तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर आणि स्वदेशी संरक्षण क्षमता विकसित करण्यावर त्यांनी भर दिला..यावेळी दक्षिण मुख्यालयाच्या विविध स्तरांवरील अधिकाऱ्यांशी आणि जवानांशीही जनरल सेठ यांनी संवाद साधला. त्यांनी सर्व अधिकारी आणि जवानांच्या व्यावसायिकतेचे व समर्पणाचे कौतुक करून त्यांनी मिशनवर लक्ष केंद्रित ठेवण्याचे आणि सर्वोच्च कार्यक्षमतेची पातळी कायम राखण्याचे आवाहन केले. यावेळी दक्षिण मुख्यालयाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल राजेश पुष्कर यांनी जनरल धीरज सेठ यांना सध्याची सुरक्षा परिस्थिती, दक्षिण मुख्यालयाची कार्यात्मक तयारी, प्रशिक्षण उपक्रम तसेच युद्धक्षमता वाढविण्यासाठी सुरू असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली..जनरल धीरज सेठ म्हणाले, ‘बदलत्या युद्धाचे स्वरूप लक्षात घेता लष्कराने आपली कार्यपद्धती आणि युद्धतंत्र सातत्याने अद्ययावत ठेवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी वास्तव परिस्थितीवर आधारित प्रशिक्षण, तिन्ही दलांमधील समन्वय वाढविणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. युद्धातील तंत्र, डावपेच आणि कार्यपद्धतीतही सातत्याने सुधारणा करणे गरजेचे आहे. भविष्यासाठी सज्ज आणि तंत्रज्ञानसक्षम लष्कर उभारण्यासाठी स्वदेशी तंत्रज्ञान आणि संरक्षण क्षमतांच्या विकासाला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.’.माजी सैनिकांचा ‘योद्धा सेवा सन्मान’ने गौरवदरम्यान जनरल सेठ यांनी उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या माजी सैनिकांचा ‘योद्धा सेवा सन्मान’ देऊन गौरव केला. माजी सैनिकांच्या कल्याणासाठी योगदान, युवकांना सक्षम करण्याचे कार्य, पर्यावरण संवर्धन आणि समाजसेवा अशा विविध क्षेत्रांत योगदान देणाऱ्या माजी सैनिकांचा यावेळी सन्मान करण्यात आला. माजी सैनिकांचा सेवाभाव आणि राष्ट्रनिर्मितीतील योगदान महत्त्वाचे असून, भारतीय लष्कर आणि माजी सैनिक यांच्यातील नाते आजीवन कायम राहते, असे लष्करप्रमुखांनी यावेळी अधोरेखित केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.